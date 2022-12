Mai sunt câteva zilei și vom pași în noul An.



Iată ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci pentru a-ți merge bine în 2023



Ce să faci și ce să nu faci de Anul Nou. Topul superstițiilor ca să-ți meargă bine tot anul 2023



NU da bani în ultima zi și în prima zi a anului. Rișți să pierzi sporul la bani.



Aranjează masă cu vâsc pentru a avea noroc.



Nu stinge lumina, lasă o lumânare aprinsă sau o lampa până ziua.



Prima persoană care trebuie să-ți între în casă trebuie să fie un bărbat brunet (blonzii și roscatii aduc ghinion, la fel și femeile).



Cine va dormi în prima zi a anului va fi leneș tot anul.



Nu agăța noul calendar înainte de a se termină anul! Se zice că aduce ghinion.



Masă de Revelion trebuie aranjată cu struguri și smochine, semn de belșug.



Nu lasă anul nou să te prindă fără bani în buzunar sau cu datorii neachitate.



Deschide usile la miezul noptii pentru a lasa vechiul an sa iasa si pentru a intra cel nou.



Nu se matura, nu se spala, nu se aduna graul sau orezul pentru ca aduc saracirea casei.



Poarta ceva rosu in noaptea de Anul nou, iar la 1 ianuarie trebuie sa ai haine noi.



Nu arunca gunoiul in prima zi a anului.



Anul Nou se asteapta in muzica, veselie si agitatie, nu liniste!



Nu gati carne de pasare, pentru ca ele scormonesc in pamant si-l imprastie. Se zice ca asa se vor risipi si norocul si bunastarea casei.



Mananca in Ajunul Anului Nou un mar, ca sa fii sanatos tot anul.



Nu e bine sa plangi in ziua de dinaintea Anului Nou.



Pe masa de Revelion trebuie sa ai peste, ca sa ai prosperitate!



Nu uita sa-ti pui o dorinta de anul nou, fix in secunda de la miezul noptii.