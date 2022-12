Timp primăvăratic, fără zăpadă de Revelion. Cum va fi vremea în următoarea săptămână

Pentru săptămâna viitoarea meteorologii ne prognozează un timp primăvăratic, cu temperaturi mai mari de zero grade. Astfel, Noaptea dintre Ani o vom sărbători fără mult așteptata zăpadă.



Pentru ziua de luni, 26 decembrie, ne așteaptă temperaturi în medie de circa +3°C pe timp de zi, iar noaptea -1°C. Cerul va fi noros, iar vântul va bate slab în direcția de Sud, transmite Știri.md cu referire la deschide.md.



Marți, 27 decembrie, ne așteaptă maxime de +5°C, iar temperaturile nocturne vor scădea până la -1°C. Se prevăd ploi slabe, cu vânt ușor care va bate spre Sudul țării.



Miercuri, 28 decembrie, vremea se va menține la fel la nivelul maxim de +5°C, iar minimele vor scădea până la -2°C. Miercuri cerul va fi noros, iar vântul va bate ușor în direcția Nord-Vest.



Joi, 29 decembrie, maximile și minimile vor fi ca și în ziua de miercuri, adică +5°C și, respectiv, -2°C. Vântul va bate foarte slab, cu o viteză de 3 km/h în direcția de Sud.



Vineri, 30 decembrie, maximile ușor se vor ridica până la +6°C, iar minimele vor fi de -2°C. Vântul va bate la fel de ușor, ca și în ziua de joi.



Sâmbătă, în Ajun de An Nou, pe 31 decembrie, maximile vor urca la +5°C, iar minimele vor coborâ până la -1°C.



În prima zi de An Nou, temperatura se va menține la fel ca și în ziua de 31 decembrie, cu cer pe alocuri însorit și fără precipitații.