Ce spun astrele azi, 26 decembrie

Berbec

Prietenii si protectorii iti sunt alaturi cu sfaturi si indemnuri bune. Se pot ivi discutii contradictorii, dar cu prudența și discernământ vei putea evita situatiile neplacute. Dupa pranz va interveni oboseala acumulata in timp. Recomandabil este sa te ocupi doar de treburi usoare si sa iti acorzi momente de răgaz. Odihneste-te mai mult si foloseste doar remedii naturiste pentru imbunatatirea starii tale de spirit.



Taur

In prima parte a zilei, astrele iti recomanda indreptarea atentiei si eforturilor catre domeniul profesional. Sunt posibile discutii aprinse cu sefii sau autoritatile. Ti se reproseaza faptul ca in ultimul timp esti foarte distrat si neatent vizavi de problemele de la serviciu. Chiar daca te necajesti, dreptatea este de partea celorlalti, asa incat incearca sa remediezi situatia. Atentie sporita la sanatatea aparatului uro-genital si secundar gat!



Gemeni

Dorinta de rafinare sufleteasca este accentuată. Programează-ți vizite la muzee, biblioteci, vizionări de filme bune sau lecturi spirituale. Poti lua legatura cu cineva aflat departe de granitele tarii sau poti face demersuri pentru o calatorie in strainatate. Cei implicati in studii universitare ar fi bine sa se ocupe pe indelete de dialoguri elevate și documentare. Spre finalul zilei se intrezaresc discutii interesante cu membrii familiei.



Rac

Astazi ai putea să te cufunzi în studii ezoterice. Pe de altă parte, ceva din segmental finnaciar te va adduce cu picioarele pe pământ și vei finevoit să te ocupi fie de facturi restante, fie de datorii vechi față de cineva drag. Chiar daca descoperi nereguli in documentele financiare sau constati întârzieri ale unor plati, acestea se vor putea remedia in scurt timp. Sfatuieste-te cu membrii familiei si foloseste solutiile oferite de ei.



Leu

Relatiile parteneriale si colaborarile fac parte din tema principala a zilei. Partenenrul de viata te poate provoca la o discutie aprinsa pe tema banilor, dar cu prudenta vei reusi sa faci fata cu brio. Un prieten apropiat iti poate da sfaturi bune legate de proiectele pe care le desfasori in comun cu altii. In a doua parte a zilei, bine este sa iti indrepti atentia activități relaxante și dialoguri cu prietenii.



Fecioara

Se anunta și azi treburi de rutină, atât acasă, cât și la serviciu. Relatiile cu ceillați sunt disonante, deoarece gândirea și comunicarea în general în această perioadă sunt viciate. Sanatatea este vulnerabilă, insa plimbarile in aer liber si remediile naturiste sunt cele mai indicate. Spre seara, astrele iti trimit raze benefice pentru a petrece sau măcar pentru a dialoga cu cei dragi și de încredere.



Balanta

Creativitatea este la cote inalte astazi. Sunt momente favorabile de a te ocupa de un hobby si de a organiza o mica agapă pentru cei dragi. Persoana iubita iti poate face reprosuri, dar vei reusi sa rezolvi totul cu bine. Altii vor avea de-a face cu copiii si problemele lor. Spre sfarsitul zilei se vor aglomera treburile de rutină. Evita implicarea emotionala in problemele altora. Provocarile sentimentale sunt mari.



Scorpion

Treburile gospodaresti îți acaparează eforturile si atentia in prima parte a zilei. Te poti ocupa cu ușurință de mesele festive ale sezonului, de invitații pentru membrii familiei și pentru neamuri, însă intră în sfera ta de interes și ceva curatenii, reparatii sau reamenajari interioare. Dialogurile pot avea note conflictuale, insa vei reusi sa depasesti cu bine momentele neplacute. Evita relatiile frivole si indreapta-ti atentia și către hobby-uri.



Sagetator

In primele ore ale zilei s-ar putea sa fii nevoit sa faci mai multe drumuri. Pe de alta parte, rudele si prietenii apropiati iti pot solicita ajutorul. Recomandabil este sa iti vezi doar de treburile tale si sa eviti irosirea timpului si a energiilor in problemele altora. Dupa-amiaza este favorabila activitatilor casnice si intalnirilor cu membrii familiei. Pe neasteptate vei deveni usor nostalgic in amintirea vremurilor copilariei.



Capricorn

Este o zi in care recompensele, favorurile si banii alcatuiesc tema principala. Poti primi mici cadouri sau vesti legate de salarizarea de la un loc de munca. Bine ar fi sa iti faci un bilant al veniturilor si cheltuielilor. Tentatia cumparaturilor iti poate crea neplaceri. Atentie ca energia vitala este fluctuanta, astfel incat ocupa-te doar de activitati de rutina si ingrijeste-te mai mult de sufletul tau.



Varsator

Astazi te simti excelent, avand energie si spor in tot ce iti propui. Iti sunt favorizate vizitele la saloanele de intretinere corporala, dialogurile cu specialisti in dezvoltare personala si chiar intalnirile cu prietenii apropiati. Este nevoie sa fii foarte atent la capitolul financiar. Incearca sa iti orientezi bugetul de venituri si cheltuieli doar catre cumparaturile strict necesare. Spre seara, o plimbare este binevenită.



Pesti

Ziua este favorabila activitatilor de rutina. Incearca sa fii cat mai discret si stai mai mult de vorba cu tine insuti. Organismul este destul de obosit. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Plimba-te in aer liber, foloseste doar remedii naturiste sau dormi mai mult. Spre seara te vei simti mai bine, revenindu-ti pofta de viata si dorinta de a fi in mijlocul celorlalti.