Turnul înclinat din Pisa a început să se îndrepte de unul singur

Turnul înclinat din Pisa, ale cărui fundații defectuoase i-au conferit o faimă nemuritoare, nu numai că a încetat să se încline mai mult, ci a început să se îndrepte de la sine.



Un comitet internațional înființat pentru a monitoriza stabilitatea reperului a constatat că, la 21 de ani după ce a fost salvat de la prăbușire, turnul nu se mai înclină.



Turnul înclinat din Pisa și-a pierdut 4 cm din înclinare și se mișcă mai puțin decât se aștepta.



Nunziante Squeglia, profesor de geotehnică la Universitatea din Pisa, Italia, care cooperează cu grupul de monitorizare, a spus că înclinarea a scăzut datorită lucrărilor de stabilizare, alături de „oscilații care variază acum în jurul unei medii de 0,5 milimetri pe an, însă ceea ce contează cel mai mult este stabilitatea clopotniței, care este mai bună decât ne așteptam”.



Turnul înclinat din Pisa are o poveste veche de aproape un mileniu



Construcția clopotniței Domului din Pisa a început în 1173 într-o zonă în care solul moale și afânat a prevestit dezastrul încă de la început. Constructorii ajunseseră abia la al treilea etaj atunci când înclinarea a devenit pronunțată.



Lucrările au fost întrerupte de război în 1178 și, când au fost reluate în 1272, solul se stabilizase oarecum. Inginerii au adăugat încă patru etaje și clopotnița, ajustând proporțiile pentru a compensa înclinarea, construind o parte a etajelor mai înaltă decât cealaltă, notează The History Blog.



Înclinarea și scufundarea au continuat nedescurajate de toate încercările de a le corecta timp de opt secole. Înclinarea turnului a crescut constant cu circa un milimetru pe an, ceea ce înseamnă destul de mult având în vedere sutele de ani care au trecut de la realizarea turnului.



Munca uriașă care a fost depusă pentru a aduce turnul în starea în care este astăzi



Pe 7 ianuarie 1990, din cauza prăbușirii tragice și mortale a Turnului Civic din secolul al X-lea, din Pavia, cu un an înainte, Turnul înclinat din Pisa a fost închis publicului. În acel moment, turnul se înclina la un unghi de 5,5 grade și era considerat ca având un risc iminent de colaps.



Persoanele care locuiau în blocuri de apartamente potențial aflate pe traiectoria de cădere a turnului au fost evacuate, iar turnul a fost învelit într-un brâu de oțel și ancorat de pământ prin cabluri. În timp ce era menținut stabil prin intermediul firelor și contragreutăților de plumb, cantități masive de pământ au fost îndepărtate de sub partea mai înaltă a turnului.



După 10 ani de muncă și 70 de tone de pământ îndepărtate, înclinația turnului a fost redusă la 3,99 grade și a fost cu 48 de centimetri mai drept, o poziție pe care o avusese ultima oară în 1838.



În 2001, proaspăt stabilizatul și mai puțin înclinatul, dar mult mai puțin fatalul Turn din Pisa a fost redeschis publicului. Acesta a fost monitorizat în mod regulat de atunci și se vede că toată munca depusă i-a prins foarte bine.