Ce spun astrele azi, 24 decembrie

Berbec

Sambata va trebui sa faci fata unor dialoguri furtunoase cu sefii sau autoritatile. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit, de aceea fii prudent si vorbeste strict si la obiect. Este nevoie sa iti schimbi atitudinea si conceptiile vizavi de relatiile sociale si de pozitia ta in lume, deoarece altfel risti sa demarezi noi si noi conflicte. Duminica, bine ar fi sa te înconjori de prieteni sau de persoane care te protejează și te susțin.



Taur

Finalul acestei săptămâni anunță discutii cu persoane aflate departe de granitele tarii sau tu vei pleca intr-o calatorie. Atentie ca exista o doza de conflict pe aceste sectoare de viata, doza care se poate mari considerabil daca raspunzi la provocari. Daca esti nevoit sa inveti, sa sustii examene, cursuri sau interviuri, fii prudent. Bine ar fi sa iti pregatesti atent discursurile si sa vorbesti putin, dar concis.



Gemeni

Sambata esti preocupat de banii si bunurile comune cu un partener de viata sau de afaceri. Te-ai putea gandi la investitii sau la obtinerea unui profit cat mai mare de la cineva apropiat. Fii prudent pentru ca ce cheltuiesti acum va trebui sa inapoiezi cu varf si indesat. Ai in vedere achitarea la timp a facturilor, taxelor sau datoriilor de orice fel. Duminica este o zi potrivita pentru activitati culturale.



Rac

Relatiile parteneriale iti vor da batai de cap la finalul acestei saptamani. Bine ar fi sa te gandesti pe indelete ce parteneriate, colaborari sau relatii mai pastrezi, pentru ca se pare ca investesti prea mult efort si timp in situatii nepotrivite tie in aceasta etapa de viata. Duminica sunt momente bune pentru verificarea bugetului si pentru planuri de cheltuieli. Mai intai achita-ti orice tip de datorie.



Leu

Sambata iti continui munca de la serviciu sau te ocupi de treburile cotidiene ale casei. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul tau este destul de obosit. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil zilele acestea! Schimba-ti atitudinea vizavi de munca si implicatiile ei. Duminica se intrezaresc tensiuni in relatiile parteneriale. Sunt momente pasagere, dar tratează-le cu prudență.



Fecioara

Relatiile sentimentale sunt destul de conflictuale la sfarsitul acestei saptamani. Dialogurile cu persoana iubita sau cu copiii se vor purta pe tonuri inalte, de aceea fii prudent. Sunt posibile despartiri si situatii greu de deslusit vizavi de cei dragi. Lasa critica deoparte si ofera-le celor din jur posibilitatea de a-si hotari singuri destinul. Duminica bine ar fi sa te odihnesti, pentru ca sanatatea este vulnerabila.



Balanta

Sambata ai spor in treburile gospodaresti. Verifica toate cotloanele casei, pentru ca exista riscul sa apara fisuri sau probleme greu de observat si remediat. Pe de alta parte, sunt momente bune de a plănui achiziționarea unei case noi, a unui teren sau de a construi un imobil. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate si cu greu se poate ajunge la un consens.



Scorpion

Se pare ca vei avea de facut mici calatorii la sfarsitul acestei saptamani. Sunt posibile deplasari in interes de serviciu sau vei merge la o ruda sau la un prieten apropiat. Fii prudent la drum, verifica atent toate detaliile si totodata alatura-te in calatorie unor persoane cunoscute in care ai incredere. Daca participi la cursuri incearca sa te abtii de la comentarii caustice. Duminica cel mai bine te vei simit acasa printre cei dragi.



Sagetator

Sambata esti preocupat de veniturile tale din munca desfasurata la un serviciu. Trăgând linie, se pare ca esti nemultumit pentru ca muncesti mult, te implici total si totusi castigurile tale sunt marunte sau chiar inexistente. Recomandabil este sa faci un pas inapoi, sa iti reevaluezi pozitia la locul de munca si sa te retragi din colaborarile paguboase. Duminica se anunta intalniri si dialoguri cu o ruda sau un prieten apropiat.



Capricorn

Sambata beneficiezi de multa energie si de stari de spirit fluctuante. Ocupa-te doar de treburile tale si fii mai intelegator cu ceilalti. Combativitatea iti poate crea neplaceri in toate tipurile de relatii si de aici poti strica unele chiar valoroase. Duminica apar cheltuieli neprevazute, dar si tu la randul tau poti primi cadouri sau vesti importante legate de salarizarea unui loc de munca de care esti interesat.



Varsator

In weekend-ul acesta esti retras si aproape neobservabil in peisaj. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului osos si articular, de aceea ingrijeste-te corect. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil zilele acestea. Dusmanii ascunsi sunt puternici si sapa incet, dar sigur la temelia pozitiei tale sociale. Selecteaza-ti atent colaboratorii, prietenii si mai ales fereste-te de sustinatori sau protectori.



Pesti

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie prietenii. Se pot ivi situatii conflictuale cu acestia, iar de unii te poti desparti definitv. Recomandabil este sa fii mai selectiv in ceea ce priveste relatiile cu persoane apropiate. Duminica vei simiti nevoia retragerii din forfota cotidiana. Plimba-te mai mult in aer liber, mediteaza intr-o biserica si odihneste-te suficient. Unele afectiuni mai vechi sau mai noi iti pot crea neplaceri.