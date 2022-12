Ce spun astrele azi, 23 decembrie

Berbec

Domeniul profesional este tema zilei. Sunt momente bune de a discuta cu un sef vizavi de progresul tau in domeniul muncii. Persoanele cu autoritate iti pot reprosa diverse, insa asculta cu atentie ce ti se spune si explica-te in cuvinte putine, dar concise. Se deschide un nou capitol profesional. Calmul, prudenta si respectul fata tine si de ceilalti te vor ajuta se depasesti situatiile delicate fara probleme.



Taur

Tarile straine si culturile lor ar fi niste subiecte minunate pentru azi. Pe cat posibil ia legatura cu cineva din strainatate, pentru a afla lucruri interesante ce iti vor fi de folos la un moment dat. Totodata, demersurile legate de calatorii pot avea succes. Cei implicati in diverse cursuri pot invata mai ușor sau se pot ocupa de planificarea unor examene si probe specifice. Schimbarea filozofiei de viață plus noutăți legate de străinătate.



Gemeni

Energia vitala fluctuează astăzi, de aceea evita activitățile ce presupun efort fizic si mental deosebit. Sunt momente bune de a-ti achita facturile, taxele si impozitele sau pentru a da inapoi obiectele imprumutate. Totodată verifica bugetul de venituri si cheltuieli. Domeniul financiar este favorizat, asa incat nu sunt motive de îngrijorare, dar o evidenta trebuie ținută.



Rac

Apar provocări dinspre segmentul partenerial. Se deschide un capitol de mare anvergură, astfel că este posibil să fii luat de val. Pe de altă parte, colaborările profesionale vechi sau o relația cu un partener de viață pot lua turnuri nebănuite. Sunt susținute doar relațiile fundamentate pe baze solide, autentice. Este vremea marilor schimbări în ceea ce privește relațiile parteneriale.



Leu

Se anunta multe si mărunte de făcut la serviciu. Relatiile colegiale sunt distorsionate, de aceea bazeaza-te doar pe fortele tale si ocupa-te numai de sarcinile care iti revin la capitolul loc de munca. Se deschide un nou capitol profesional. Sănătatea este vulnerabila, însă te poți obloji și singur cu puțin efort. Odihna, dialogurile amicale cu cei dragi și remediile naturiste sunt cele mai indicate.



Fecioara

Persoana iubita sau, după caz copiii, îți pot crea neplăceri. Sunt posibile dialoguri aprinse si una se spune si alta se intelege sau se face. Detașează-te de toate acestea, priveste realist ce vor ceilalți de la tine si spune-ti punctele de vedere cu calm si prudenta. Se conturează o nouă etapă sentimentală. Cheful de distractii si aventuri este la cote înalte, asa incat cu puțin efort ii vei putea molipsi si pe ceilalti.



Balanta

Ziua este excelenta la facut curatenii generale si reparatii curente. Sau macar alcatuieste planuri in acest sens. Dorul de copilarie si personajele ei va fi la cote inalte si il vei putea alina printr-o vizita in locurile natale, un dialog cu rudele sau pur si simplu prin răsfoitul unui album cu fotografii vechi. Început de capitol domestic și familial. Spre seara aduna-i pe cei dragi la o șuetă.



Scorpion

Se conturează drumuri pe distante scurte. Scopurile pot fi diverse: de la cele de agrement pana la cele in interes profesional. Sunt posibile intalniri si dialoguri cu rudele sau cu cineva din anturajul apropiat. Informatiile primite astăzi te pot pune pe gânduri, insa nu lua de bun chiar tot ce auzi. Pe de alta parte, informează-te cu ultimele știri cotidiene. Noutăți relaționale și schimbarea mentalității.



Sagetator

Capitolul financiar te va preocupa intreaga zi. Sunt momente bune pentru cumparaturile necesare traiului zilnic, insa te poti orienta si catre un mic cadou pentru sufletul tau. S-ar putea sa primesti bani sau alte recompense de la autori necunoscuti, de aceea fii prudent si verifica totul cu atentie. Se deschide un nou capitil financiar. Spre seara rezerva momente pentru relaxare împreună de cei dragi.



Capricorn

Este o zi cu stări de spirit contradictorii. Ai dori să te implici în multe și mărunte, dar apar tot felul de piedici bizare. Detașează-te și ocupă-te de treburile care se ivesc. Îngrijește-ți sănătatea, deoarece este vulnerabilă și ar fi nevoie de sfaturi de specialitate. Dialogurile cu prietenii și colegii din segmental profesional îți vor oferi idei și lămuriri deosebite.



Varsator

Dorinta de retragere din prim-planul vietii cotidiene este foarte evidenta astazi la tine. Bine ar fi sa iti urmezi vocea interioara si sa-ti indrepti atentia doar catre o analiza minuțioasă a ceea ce se petrece in jurul tau. Exista nemultumiri legate de parteneriate, colaborari si domeniu profesional, insa răbdarea, temperanta si discernământul te pot ajuta sa depășești totul cu bine.



Pesti

Astrele iti sustin intalnirile si dialogurile cu prietenii. Sunt posibile neintelegeri, discutii purtate pe un ton ridicat, insa din toate ai cate ceva de invatat. Pe de alta parte, ar fi bine daca ai cere sfatul unui protector sau unei persoane cu experiență vizavi de domeniul profesional. Cei dragi iti sunt alături, de aceea bazează-te pe ei si mai ales spune-le toate ofurile tale.