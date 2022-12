Secretele longevității japonezilor: 5 condiții pentru o viață fericită

Japonia ocupă primul loc în privința speranței de viață printre alte țări. Ce secrete îi ajută pe japonezi să trăiască fericiți?



Țara Soarelui Răsare este renumită, în special, pentru faptul că are mulți centenari. În același timp, japonezii nu doar că ating o vârstă respectabilă, ci și trăiesc sănătos. Iată 5 secrete principale ale longevității fericite ale japonezilor, transmite Știri.md cu referire la dcnews.ro.



1. Mănâncă porții mici. Locuitorii din Japonia sunt convinși: cu cât porția este mai mică, cu atât mâncarea va fi consumată mai încet. De regulă, creierul trimite un semnal de sațietate nu mai devreme de 20 de minute de la începutul prânzului sau al cinei. Ei servesc mâncarea separat pe farfurii mici. Cu toate acestea, japonezii sunt siguri că masa ar trebui să fie terminată atunci când o persoană simte că a mâncat aproximativ 80 la sută din mâncarea de care are nevoie. Acest lucru ajută la evitarea supraalimentării și la menținerea unei greutăți sănătoase.



2. Combină baia de aburi și sauna. Baia de aburi este populară în Japonia și se folosește nu doar pentru igienă, ci și pentru relaxare. Este foarte utilă pentru sănătate, mai ales dacă se folosesc uleiuri esențiale, care ajută la deschiderea porilor pielii, pentru a îmbunătăți circulația sângelui, pentru a ajuta la spasmele musculare și pentru a întări sistemul imunitar.



3. Mănâncă mai puțină sare și ulei. Regiunea Nagano este considerată una dintre cele mai sănătoase din Japonia. Aici, speranța medie de viață variază de la 80 la 87 de ani. Dar nu a fost întotdeauna așa. Anterior, locuitorii din Nagano consumau destul de multă sare: aproximativ 15 grame pe zi. Acest obicei era dăunător sănătății lor. Au ascultat recomandările experților, iar situația s-a îmbunătățit treptat. Acum locuiți în Nagano nu consumați mai mult de 0,9 grame de sare pe zi și doar o linguriță de ulei vegetal.



4. Au inclus tofu în dieta lor. Tofu este o parte esențială a dietei tradiționale japoneze. Brânza de soia nu este doar sățioasă, ci este și este o alternativă la proteinele animale pentru vegani și vegetarieni. Tofu este bogat în acizi grași sănătoși și în vitamine și minerale esențiale. S-a descoperit că un consum regulat de tofu ajută la reducerea riscului de cancer și a bolilor cardiovasculare. Tofu promovează pierderea în greutate.



5. Fac mișcare. Locuitorii din Japonia încearcă să mențină un grad ridicat de activitate fizică la orice vârstă. Se plimbă mult, iar plimbările lungi pentru ei nu sunt doar un sport, ci și o plăcere. Japonezii comunică mult, iar acest lucru îi ajută să nu se simtă singure, ceea ce are un efect pozitiv asupra sănătății.