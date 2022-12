Ce spun astrele azi, 22 decembrie

Berbec

Sufletul tau are nevoie de rafinare si liniste. Sunt momente bune pentru a-ti imbogati bagajul de cunostinte cu subiecte legate de cultura si civilizatia altor popoare. Studiile pe termen lung ar trebui sa te preocupe constant. Daca te afli in situatia de a sustine examene sau interviuri, pregateste-te serios, dar evita suprasolicitarea fizica si mentala.



Taur

Și astăzi se pune problema achitarii facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii. Poti fi nemultumit de banii si bunurile pe care le detii in comun cu un partener de viata, insa tu esti cel care are nevoie de modificarea conceptiilor si atitudinilor vizavi de aceste aspecte ale vietii. Pe de alta parte, priveste oamenii si evenimentele din jurul tau si prin prisma planurilor subtile.



Gemeni

Relatiile parteneriale îți dau iarăși, bătăi de cap. Poate fi vorba atat despre partenerul de viata, cat si despre colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. De retinut ca toate acestea sunt modalitati prin care Universul te ajuta sa devii mai increzator in fortele tale si mai atent la vocea ta interioara. Desprinde-te cu curaj de vechile colaborari nemultumitoare!



Rac

Ziua este delicată la capitolul munca si relatii colegiale. Ai dori sa faci mai multe, mai altfel, insa de fiecare data parca te lovesti de tot soiul de obstacole. Hiba este la tine, pentru ca este nevoie sa tratezi munca si implicatiile ei mult mai detasat. Provocarile sunt majore si subtile. Sanatatea este vulnerabila pe întregul organism. Odihneste-te mai mult!



Leu

Sentimentele, dorinta de iubire si poate chiar si de distractii sunt temele majore ale acestei zile. Persoana iubita parca nu mai este pe gustul tau, insa ai nevoie de curaj si un plan bine pus la punct pentru a schimba starea lucrurilor in acest segment de viata. Recomandabil este sa-ti rezervi momente de relaxare si sa te ocupi de un hobby.



Fecioara

Cu toate ca esti preocupat de proiectele pe care le desfasori in comun cu altii, astazi va trebui sa dai socoteala membrilor familiei si sa te ocupi de treburile gospodaresti. Recomandabil este sa stabilesti si sa intretii relatii armonioase cu neamul tau, pentru ca toate evenimentele vietii tale pornesc de la acesta. Te așteaptă și niscai treburi gospodărești.



Balanta

S-ar putea sa fii nevoit sa pleci intr-o calatorie scurta. Fie ca este vorba despre vizitarea unei rude apropiate, fie de un scop profesional, mergi detasat si evita implicarea emotionala in teme care nu te privesc. Poti afla vesti interesante, iar unele chiar importante pentru dezvoltarea ta personala si profesionala. Dozeaza-ti eforturile si evita provocarile colegilor de serviciu.



Scorpion

Provocarea zilei continuă să fie banii si favorurile pe care le obtii din munca desfasurata la serviciu. Nemultumirea atinge cote alarmante, dar depinde de tine cum reactionezi la concluziile trase de pe urma anlizei situatiei tale financiare. Este nevoie sa-ti schimbi sistemul valorilor morale si sa privesti oamenii si evenimentele din preajma ta ceva mai detașat.



Sagetator

Starile tale de spirit se pot modifica de la o ora la alta, pentru ca influentele astrale vin catre tine puternic. Recomandabil este sa te ocupi mai mult de treburile tale si sa eviti implicarea in ale altora. Incepe o dieta, mergi la un salon de infrumusetare si intretinere corporala sau hoinareste prin magazine pentru a-ti imbogati garderoba. Relatiile cu cei apropiati sunt conflictuale.



Capricorn

Esti retras si cu nivelul energiei vitale la minim. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul tau are nevoie de odihna, plimbari in aer liber si mai ales detasare de cotidian. Afectiunile croncice se pot accentua. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Remediile naturiste, somnul si o alimentatie usoara ti-ar fi suficiente.



Varsator

Prietenii si protectorii iti dau târcoale. Poate fi vorba de intalniri si dialoguri providențiale, chiar daca tema discutiei iti displace. Sunt momente favorabile pentru a afla lucruri importante legate de conduita si cariera ta profesionala. Deocamdata, mentalul iti este confuz si cu greu poti face fata relatiilor cu ceilalti. Tine cont de sfaturile si indemnurile celorlalti!



Pesti

O zi in care prestigiul social iti este pus la incercare. Sunt posibile altercații cu sefii, de aceea fii prudent. Temperează-ți reactiile! Debordezi de energie si asta poate duce la tensiuni greu de aplanat cu cei din jur. De retinut ca ai nevoie sa-ti schimbi conceptiile si atitudinea vizavi de tot ce tine de autoritate si reprezentantii ei. Dupa-amiaza mergi la cumparaturi!