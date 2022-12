Vrei să scapi de kilogramele în plus? Fructele și legumele cu cele mai multe calorii

Fructele și legumele tind să se numere printre alimentele cu cele mai puține calorii, însă există anumite excepții cu un conținut surprinzător de calorii.



Consumul acestor alimente este perfect pentru persoanele care vor să se îngrașe. Cu toate acestea, dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, ar trebui să eviți fructele și legumele cu cele mai multe calorii, scrie realitatea.net.



Care sunt fructele și legumele cu cele mai multe calorii?



Fructele uscate



Din cauza faptului că apa a fost eliminată aproape complet din fructele uscate, aceste alimente conțin foarte multe calorii și substanțe nutritive într-o cantitate mică de alimente. Dacă mănânci o cană cu stafide, vei beneficia de aproximativ 500 de calorii.



Prunele oferă 447 de calorii per cană, iar coacăzele uscate conțin 408 calorii. Alte fructe uscate, inclusiv smochinele, caisele și afinele, conțin o cantitate mare de calorii.



Alte fructe



Un fruct cu multe calorii este avocado, din cauza cantității mari de grăsimi pe care le conține. O cană cu piure de avocado are 384 de calorii. Alte fructe care conțin multe calorii, datorită conținutului lor ridicat de carbohidrați, includ fructele durian (357 de calorii per cană), curmalele indiene sau tamarind (287 de calorii per cană).



Legumele și fructele care conțin amidon



Legumele și fructele în compoziția cărora se regăsește amidonul vin la pachet și cu un număr mare de calorii.



O cană de piure de cartofi dulci conține 249 de calorii, rădăcina de taro are 187 de calorii per cană, iar porumbul fiert are 185 de calorii per cană. Și cartofii cresc indicele caloric. Fiecare cartof gătit în coajă la microunde are 212 calorii, iar cartofii prăjiți, piureul de cartofi cu unt conțin și mai multe calorii, din cauza grăsimii adăugate în timpul preparării lor. O cană cu fasole conține 209 calorii.



Doar pentru că fructele și legumele au un conținut bogat de calorii, nu înseamnă că trebuie să le eviți în totalitate. Acestea conțin substanțe nutritive esențiale, făcându-le alegeri sănătoase cât timp le consumi cu moderație. De exemplu, grăsimile din avocado sunt monosaturate fiind bune pentru inimă și reprezintă și o sursă importantă de vitamina E. Porumbul oferă organismului fibre, o cantitate mică de fier și vitaminele B6 și C.