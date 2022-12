De ce este bine să mănînci avocado în fiecare zi

Consumul zilnic de avocado îmbunătățește metabolismul și normalizează funcția intestinului. Despre acest lucru a scris publicația japoneză Nihon Keizai.



Autorul articolului se referă la un studiu realizat de oamenii de știință americani, la care au participat 163 de pacienți de diferite sexe cu vîrste cuprinse între 25 și 45 de ani. Se remarcă faptul că indicele masei corporale al subiecților a fost de cel puțin 25, la o normă sub acest indicator, transmite ria.ru.



Participanții au fost împărțiți în două grupuri cu aceeași cantitate zilnică de calorii consumate, dar în primul grup, bărbații au mîncat cîte 175 de grame de avocado în plus, iar femeile - cîte 140 de grame.



Rezultatele au arătat că, consumînd zilnic acest fruct, primul grup a primit cu 20 de grame mai mulți acizi grași mononesaturați, cu 14 grame mai multe fibre dietetice și cu 300 de calorii mai mult decît al doilea grup.



După analizele efectuate, experții au descoperit că avocado îmbunătățește diversitatea bacteriilor din intestin, ceea ce are o importanță deosebită, deoarece o scădere a acestui indicator provoacă dezvoltarea anumitor boli.



În plus, acizii grași mononesaturați care se conțin în avocado ajută la reducerea nivelului de colesterol rău din organism.



De asemenea, experții au descoperit la primul grup un număr mai mare de bacterii care fermentează și descompun fibrele dietetice, în timp ce acizi biliari, care duc la inflamația intestinală, dimpotrivă, s-au dovedit a fi mai puțini.