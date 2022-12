Programul lui Ilan Șor pentru o Moldovă educată: Vom majora de două ori salariile profesorilor

Salariile profesorilor vor fi dublate și nicio școală, mai ales la sate, nu va fi închisă. Mai mult, bugetele instituțiilor preșcolare și școlare vor crește de două ori. Asigurările vin din partea liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care face referire la programul său de 10 miliarde de euro, care prevede investiții majore și în sistemul de învățământ.



„Eu știu cum să corectez nedreptățile cu care se confruntă sistemul de educație și cadrele didactice. Îmi propun ca bugetul pentru învățământ, dar și cele ale instituțiilor preșcolare și școlare, să fie majorate de două ori, fapt ce va permite ca acestea să nu se mai confrunte cu lipsuri. Salariile pedagogilor vor fi dublate. De asemenea, nu vom permite ca nicio școală, mai ales la sate, să fie închisă. Vom dota instituțiile de învățământ cu tehnica necesară pentru activitatea didactică. Elevii vor fi asigurați cu hrană de două ori pe zi, iar studiile în toate universitățile de stat vor fi gratuite. Programul investițional pentru Moldova pe care l-am elaborat permite rezolvarea, într-un timp record, a mai multor probleme și asigurarea unui trai decent pentru fiecare cetățean”, a menționat Ilan Șor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



De asemenea, Ilan Șor a explicat cât de importante sunt investițiile în educație.



„O țară puternică are nevoie de cetățeni educați și pregătiți să facă față provocărilor lumii în care trăim și care se află într-o continuă schimbare. Sistemul educațional trebuie să răspundă nevoilor tinerilor și să le ofere competențele necesare pe piața muncii. Fără o societate educată, într-o lume fără cunoștințe, nu poate exista dezvoltare, prosperitate, civilizație. Am spus de nenumărate ori și insist asupra faptului că investițiile în educație, în copii, sunt cele mai importante, deoarece reprezintă investiții în viitor. Din acest motiv, de-a lungul anilor, împreună cu echipa Partidului „ȘOR”, am modernizat și dotat cu cele necesare mai multe instituții de învățământ preșcolare și școlare din raionul și municipiul Orhei, dar și din alte localități. Am inclus mai multe grădinițe în sistemul de catering, fapt ce le permite copiilor să aibă acces la produse alimentare de calitate. Am construit terenuri de joacă. Mai sunt însă multe de făcut”, a adăugat Ilan Șor.



De asemenea, liderul Partidului „ȘOR” a criticat dur politicile actualei guvernări, ale căror scop este de a distruge sistemul de învățământ.



„Politicile și deciziile idioate pe care le iau cei din PAS, în frunte cu Maia Sandu, demonstrează că nu le pasă niciun pic de educație, de viitorul copiilor. Să nu uităm de „reforma în învățământ” făcută de Maia Sandu și Igor Grosu, pe vremea când conduceau Ministerul Educației, în urma căreia au fost închise mai multe școli, iar cadrele didactice au părăsit sistemul. Și așa-numita reformă a învățământului superior, care presupune lichidarea mai multor universități din țară, presupune automat că majoritatea cadrelor universitare vor rămâne pe drumuri. Îmi exprim regretul că dascălii noștri nu se pot bucura de onoarea și stima pe care o merită. Nu am văzut până acum nicio acțiune care să încurajeze performanța și meritocrația în rândul cadrelor didactice. Nu am văzut să fie deschisă vreo grădiniță sau școală nouă, la inițiativa acestor impostori”, a mai precizat Ilan Șor.



Potrivit deputatului Ilan Șor, cei care conduc astăzi Republica Moldova nu au nevoie de oameni deștepți, culți și patrioți, deoarece nimicnicia lor va ieși și mai tare la iveală. De aceea, spune el, cei cu pretenții de demnitari de stat au ales să-i umilească și să le scuipe în suflet, prin majorarea salariilor demnitarilor.



„Deputații PAS și-au majorat, pentru anul acesta, salariile cu 1400 de lei și au ajuns la aproape 20 de mii de lei pe lună, iar leafa Maiei Sandu a crescut cu 1500 de lei, depășind suma de 21 mii de lei lunar. Salariul unui profesor a fost majorat însă, atenție, cu doar puțin peste 300 de lei, și a ajuns, în mediu, la 6.000 de lei pe lună. Și în 2023, deputații, președintele Parlamentului, șeful statului, dar și miniștrii vor primi salarii mai mari. Leafa miniștrilor a fost majorată cu aproape 7.000 de lei, iar salariile profesorilor vor crește tot cu 300 de lei. Această majorare nici nu merită luată în seamă, având în vedere inflația de 35% și prețurile care au crescut ca pe drojdii. Nicio guvernare din istoria Republicii Moldova nu și-a bătut joc atât de mult de cadrele didactice. Eu știu cum să corectez această nedreptate”, a conchis Ilan Șor.