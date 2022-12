Angela Merkel va apărea într-un podcast despre crime al postului public german SWR

Fostul cancelar german Angela Merkel va avea o apariţie episodică la un podcast dedicat crimei în cadrul unui program special de Crăciun, relatează DPA.



În podcastul "Are we talking about murder?! (Este vorba despre crimă?! - n.r.)" al canalului public SWR ea nu va vorbi despre crime reale, ci despre cazurile criminale din opera în patru acte a lui Richard Wagner "Inelul nibelungilor".



Podcastul în trei părţi dedicat crimei cu fostul judecător federal Thomas Fischer şi prezentatorul Holger Schmidt urmează să fie difuzat începând de duminică după-amiază.



"Sunt fericită că facem ceva complet diferit aici", a spus Merkel când a fost întrebată de a acceptat să ia parte la acest format. Face parte din "noua libertate descoperită de a merge într-o direcţie complet diferită".



Angela Merkel apreciază mult opera al lui Wagner şi participă cu regularitate la Festivalul de la Bayreuth. Premiera din deschiderea festivalului era şi una dintre puţinele ocazii din an în care ea apărea pe covorul roşu alături de soţul ei Joachim Sauer, cu care împărtăşeşte pasiunea pentru Wagner. Acesta este unul dintre motivele pentru care Sauer a fost numit în glumă "Fantoma de la Operă".



În timp ce majoritatea celebrităţilor şi politicienilor plecau după deschiderea Festivalului de la Bayreuth, cei doi rămâneau mai mult în oraşul din nordul Bavariei pentru a urmări mai multe spectacole de operă. Festivalul marca în mod tradiţional începutul vacanţei de vară a cuplului Merkel-Sauer, notează DPA.