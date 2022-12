Ce spun astrele azi, 19 decembrie

Berbec

Ziua anunta castiguri financiare cu ajutorul altora. Poți primi o suma de bani restanta in urma unei colaborari sau partenerul de viata contribuie cu bani frumosi la imbogatirea patrimoniului familial. Ai fi tentat sa faci investitii importante intr-un hobby sau pentru cineva drag: un copil, un iubit sau o rudă dragș. Recomandabil este sa te abtii, pentru ca poti lua decizii in graba fara sa cunosti toate detaliile obiectului de investitii.



Taur

Esti preocupat astazi de relatiile parteneriale. Ai dori ca lucrurile sa se desfasoare altfel, atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatiile profesionale de colaborare. Deocamdata, tu esti cel care poti directiona aceste relatii intr-un alt sens considerat de tine mai bun, numai ca ai nevoie de un plan bine pus la punct. Evita sa fii prea distant, prea impersonal sau prea critic cu ceilalti. Chiar ai sanse deosebite de a fi ascultat si urmat in toate planurile tale.



Gemeni

Ziua este favorabila activitatilor de rutina de la serviciu sau de acasa. Energia zilei iti susține reorganizarea programului zilnic pentru o perioada mai lunga de timp. Sanatatea este vulnerabilă, de aceea fii prudent. Sunt momente bune de a folosi remedii naturiste combinate cu odihna si detasare de tumultul cotidian. Evita pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, intrucat te poti descurca excelent cu putin efort si bunavointa.



Rac

Relatia cu persoana iubita sau cu copiii te îndeamnă să te gândești serios la viitorul acestora. Se pare ca din cand in cand apar neplaceri legate de bani sau bunuri folosite in comun. Sunt momente bune de a lămuri chestiunile sentimentale si de a lua decizii radicale vizavi de implicarea ta afectiva. Pe de alta parte, foloseste-ti creativitatea si indreapta-ti eforturile catre un hobby. Ai putea investi astazi ceva bani intr-o activitate recreativă.



Leu

O zi potrivita pentru a-ti indrepta atentia si eforturile catre membrii familiei si nevoile lor. Ai spor la treburile gospodaresti și idei bune legate de casa, gradina, bunuri patrimoniale. Sfatuieste-te cu cei dargi si ofera-le tot sprijinul de care au nevoie. Esti cam distant si rece fata de ceilalti si astfel poti fi inteles gresit. Controleaza-ti atitudinea si actioneaza si cum doresc membrii familiei. Dupa-amiaza sunt momente excelente pentru un taifas in mijlocul celor dragi.



Fecioara

Energia zilei îți impulsionează dorința, dar si putința de a afla lucruri noi si interesante legate de viitorul tau socio-profesional. Sunt posibile discutii cu persoane mai in vârstă sau cu persoana iubita. Afli detalii ascunse ale unor evenimente din preajma ta. Fii receptiv si asculta mai mult, decat sa vorbesti. Totodata poate ar fi bine sa-ti planifici un program de formare profesionala care sa te ajute sa-ti schimbi locul de munca sau chiar întreaga activitatea profesionala.



Balanta

Apar fluctuatii financiare. Este posibil sa primesti informatii legate de schimbarea conditiilor de munca, a salarizarii și a colegilor. Pana la urma vei constata ca lucrurile se desfasoara in favoarea ta. Partenerul de viata sau colaboratorii din cadrul unui proiect profesional te sustin material suficient de bine. Evita cheltuielile nefondate si urmareste si alte forme de castig. Abordarea unui al unui al doilea loc de munca ti-ar aduce satisfactii excelente.



Scorpion

Dorinta de libertate, de independenta in toate aspectele vietii este la cote inalte astazi. Fii prudent pentru ca esti destul de emotiv, cu toane si poti strica relatiile cu ceilalti. Iti sunt favorizate proiectele sociale de anvergura, aderarea la alte grupuri care sunt pe gustul tau, insa deocamdata studiaza terenul si lasa actiunea propriu-zisa in acest sens pentru urmatoarele zile. Dupa-amiaza antreneaza-i pe cei dragi la o plimbare in aer liber sau la o mica reuniune amuzanta.



Sagetator

Energia zilei te indeamna la tacere, izolare si meditatii in locuri sfinte. Sunt momente bune de a te odihni, de a te detasa de iuresul vietii si de a-ti trasa planuri noi. De retinut visele, viziunile si revelatiile de astazi, pentru ca iti aduc informatii pretioase pentru toate sectoarele vietii. Pe de alta parte, ar fi bine daca ti-ai revizui sistemul valorilor personale si te-ai orienta mai mult catre laturile spirituale ale vietii. In acest sens te pot ajuta disciplinele ezoterice.



Capricorn

Esti atras de libertate si inedit. Prietenii sunt cei care te pot sustine, fie prin dialoguri interesante pe teme avangardiste, fie prin propuneri de proiecte comune. Interesant este ca tu esti cel care deții pârghiile de realizare a oricarei actiuni. Lasa-ti imaginația sa zboare si sa alcătuiască cele mai năstrușnice planuri de viitor. Totusi, ai in vedere faptul ca orice realizare de-a ta depinde pentru moment de banii si bunurile folosite in comun cu altii.



Varsator

Dorinta de a lua decizii si de a actiona de unul singur iti poate atrage oprobriul sefilor sau colegilor de lucru. Bine ar fi sa tii cont si de parerile celor din jur, dar mai ales de cele ale persoanelor cu autoritate sau functie inalta. Pe de alta parte, imaginea ta publica se poate schimba, insa depinde doar de tine cum iti construiesti alta mult mai buna. Dupa-amiaza sfătuiește-te cu membrii familiei despre tot ce te frământă.



Pesti

O zi buna pentru mentalul tau, deoarece influentele astrale iti ofera idei marete, claritate in gandire si mult farmec in vorbe. Sunt momente bune de a-ti planifica forme de instruire personala sau profesionala, pentru ca ai toate sansele sa alegi ceva deosebit si cu efecte de durata. Țările străine sunt o tema minunata de a-ti largi orizontul cunoasterii fie prin discutii cu cei aflati acolo, fie avand in vedere o calatorie. Dupa-amiaza apar chestiuni profesionale.