O nouă destinație turistică a apărut în R. Moldova

Satul Căpriana dispune acum de mai multe destinații turistice, după ce pensiunea „CUIB” și-a deschis ușile. Lansarea unei noi unități de cazare în satul Căpriana, raionul Strășeni va impulsiona dezvoltarea regiunii Codru, din centrul țării și va fortifica eforturile tur-operatorilor locali de a colabora și de a oferi servicii turistice complete.



Pensiunea este visul lui Vitalie Răilean, care provine dintr-o familie care a lucrat toată viața în domeniul HoReCa. Iar după mai mulți petrecuți în străinătate a decis să revină la „cuibul părintesc” fiind motivat să continue tradițiile familiei și să-și deschidă propria pensiune. Construcțiile unității de cazare au început in pandemie, când membrii familiei au rămas fără muncă, transmite Știri.md.



Lansată în ajunul sărbătorilor de iarnă, pensiunea este amplasată într-o localitate liniștită, cu peisaje idilice, in apropiere de una dintre cele mai vechi mănăstiri din țară - Mănăstirea Căpriana.



Vitalie Răilean, proprietar: „Noi o să ne străduim să dezvoltăm în această zonă turismul, să oferim oaspeților noștri dragoste sufletească, bucate gustoase, deservire bună astfel încât fiecare dintre oaspeți să se simtă ca la mama acasă. Le mulțumesc partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul oferit și pentru dezvoltarea sectorului turismului în Republica Moldova și sperăm că vom mai avea ocazia să colaborăm.”



Lansarea coincide cu încheierea Activității de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului (MCTA), un proiect EDGE în Moldova, finanțat de USAID, care a avut ca obiective afirmarea și menținerea Republicii Moldova pe harta globală ca o destinație turistică autentică, dezvoltarea infrastructurii și a produsului turistic.



Scott Hocklander, șeful misiunii USAID Moldova: „Știm cu toții că ospitalitatea este un aspect esențial a culturii moldovenilor, iar turismul are un rol important în dezvoltarea unei țări. Republica Moldova poate demonstra Europei și lumii întregi cât de minunată este această ospitalitate, iar astăzi se mai adaugă încă o pensiune în cadrul acestui sector în plină dezvoltare. Crearea acestui loc, unde familiile, prietenii pot să se întâlnească, să se reîntoarcă de peste hotare sau din alte regiuni ale Republicii Moldova, este ceva foarte important. Această idee se regăsește în inimile a multor moldoveni de aici și de peste hotare și cred că este foarte important să reflectăm și să înțelegem importanța acestor inițiative în special acum, când se încheie proiectul care a oferit suport pentru industria ușoară și turism și a asigurat tranziția spre alte inițiative ale USAID.”



Andrei Chistol, secretar de stat, Ministerul Culturii: Toată această investiție este importantă din perspectiva, unu, a dezvoltării destinațiilor turistice din Republica Moldova, doi, din perspectiva susținerii afacerilor locale, trei, din perspectiva faptului că produsul turistic național trebuie mult mai bine dezvoltat”. La sfârşitul lui 2021, Ministerul Culturii și Activitatea de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului (MCTA) au semnat un acord de parteneriat în scopul dezvoltării sectorului turismului, iar Ministerul s-a angajat să vină cu mai multe acţiuni de promovare şi dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Este important să-i motivăm și susținem pe toți cei care vor să investească în dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului, să consolidăm produsul turistic național, să promovăm Republica Moldova ca destinație turistică competitivă și autentică. Suportul strategic oferit de USAID vine să consolideze eforturile Guvernului Republicii Moldova de a susține dezvoltarea turismului și de a asigura dezvoltarea comunităților locale prin valorificarea resurselor turistice”.



Natalia Țurcanu, director executiv Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM): „Cu emoții ne uităm la ceea ce se întâmplă, la aceste inițiative frumoase. Deși trăim niște vremuri mai incerte, faptul că ei au avut această dârzenie și curaj de a face asemenea investiții, într-o localitate cu un potențial nevalorificat pe plan turistic, demonstrează că se poate. Orice se poate atunci când este voință, este motivație care vine din interior. Cu siguranță aici toți se vor simți ca acasă, pentru că simțim deja căldura acestui loc.”



Pensiunea „CUIB” este beneficiară a Activității de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului (MCTA), un proiect EDGE în Moldova, finanțat de USAID și a fost inclusă în programul de granturi pentru susținerea IMM-urilor. Astfel, au beneficiat de o pompă de căldură, de mobilier pentru camerele de hotel și a fost dotată cu 8 biciclete, pentru a diversifica oferta de turism de aventură din regiune și pentru a conecta pensiunea cu alte pensiuni susținute de USAID din regiune.