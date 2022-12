6 leacuri naturiste pentru dureri de articulații

Aşa cum bine se cunoaşte, plantele sunt recunoscute pentru efectele lor remarcabile în ceea ce priveşte durerile articulare, iar produsele naturiste se impun tot mai mult în faţa medicamentelor.



1. Coada calului şi gheara diavolului



Fie că alegi capsulele ce se găsesc în farmacii, fie că preferi să bei o cană de ceai pe zi, coada calului are puternice efecte curative. Adesea, planta umedă, caldă, este învelită în cârpe ude şi pusă pe locul care necesită vindecare. O ceaşcă de ceai de coada calului consumată zilnic te scapă de toate durerile artritice, reumatice şi nevralgice.



În ceea ce priveşte gheara diavolului, experţii în domeniu o consideră unul dintre cele mai puternice remedii naturale împotriva durerii. Deblochează articulaţiile chinuite de reumatism, elimină durerile de cap şi nevralgiile dentare, scade febra şi durerile musculare ale bolnavilor de gripă, reglează glicemia şi ameliorează bolile de inimă. Se găseşte sub formă de praf, în tincturi, extracte lichide, ca plantă uscată, ceai sau capsule. Acestea din urmă sunt mult mai uşor de asimilat decât pulberea. În general, o capsulă conţine 500 mg de extract de plantă. Sunt indicate două-trei capsule, în cure de trei-patru săptămâni, cu 30 de minute înainte de a mânca, astfel încât principiile active să fie foarte bine asimilate de organism.



2. Ceaiuri cu acţiune de descongestionare şi de calmare a durerilor



Ceaiul de cătină se prepară sub formă de infuzie din una-două linguriţe la o cană cu apă. Se beau două-trei căni pe zi. Coacazele negre se prepară sub formă de infuzie din fructe uscate din care se beau două-trei căni pe zi.



3. Băi de plante



Se amestecă următoarele plante cu acţiune antiinflamtoarie: 10 g flori de arnică, 30 g rădăcină de tătăneasă, 20 g creţuşcă, 30 g mentă şi 30 g salcie. Se realizează apoi un decoct din 30 g de amestec la trei-cinci litri de apă care se introduce în apa de baie. Băile pot fi generale sau locale.



4. Compresele calde relaxează musculatura



Unele dureri articulare pot fi ameliorate cu ajutorul compreselor calde deoarece căldura dilată vasele sangvine, stimulează circulaţia şi ajută la transportul oxigenului şi al substanţelor nutritive către muşchi.



5. Sportul nu trebuie să lipsească



Încercă să faci mişcare cel puţin jumătate de oră pe zi. Activitatea fizică ajută la creşterea flexibilităţii articulaţiilor şi a tonusului musculaturii. În plus, prin mişcare, organismul eliberează endorfine, substanţe care au efect analgezic.



6. Tratamentul complementar al durerilor articulare



În tratamentul complementar al durerilor articulare, este recomandată planta Curcuma longa, cunoscută popular sub denumirea de Curcumin. Pentru rezultate optime, ne sfătuim pacienţii să aleagă doar acele produse naturale care conţin substanţe active extrase din rădăcina de Curcumin, în concentraţii optime. Componentele active din planta Curcumin ajută la reducerea inflamaţiilor articulare şi a durerilor, stimulând secreţia de cortizon (hormon produs de glandele suprarenale cu rol esenţial în limitarea proceselor inflamatorii şi în reducerea proliferării formaţiunilor tumorale).