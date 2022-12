Ce și cum mâncăm în funcție de zodie? Iată ce-i place fiecărui nativ

Ce și cum mâncăm în funcție de zodie? Care sunt cei mai gurmanzi nativi și care sunt preferințele în funcție de semnul zodiacal? Iată ce-i place fiecărui nativ.



Berbec

Despre berbeci se spune că sunt îndrăzneți când vine vorba de mâncare. Nativii caută gustul puternic de foc si li se potrivesc perfect condimentele non-tradiționale si picante din bucătăria exotica.

La cină, nativii zodiei ar prefera un pui cu legume și condimente, dar și un pahar de vin bun. Berbecii adoră vinul de calitate.



Taur

Zodia despre care se spune că are întotdeauna apetit. Îi place să se hrănească, dar cu bucăți suculente mici, de carne, dar și condimente proaspete si untul, potrivit Realitatea.net.



Gemeni

Recunoscuți drept inventivi și sofisticați, gemenii își dezvăluie calitățile native și când vine vorba de gastronomie. Se dau în vânt după mâncărurile de casă, chiar și făcute de alții.

Gemenii sunt fani multor arome noi, așa că n-au nicio problemă să deguste bucătării străine și tot ce este mai exotic și neobișnuit.



Rac

Sunt pasionați de produse alimentare, indiferent de ceea ce este. In mod natural, ei își pregătesc felurile de mâncare preferate cu dragoste.



Leu

Aparent paradoxal, leilor le plac in special dulciurile, mai ales cele preparate in casa.

În ceea ce plivește mâncarea, ei sunt fani preparatelor cu legume, cartofi și prefera carnea la grătar.



Fecioara

Preferă să mănânce sănătos, nu tolerează alimentele de proastă calitate. De exemplu ei gătesc cu legume proaspete. De fapt, prioritățile lor sunt salatele si felurile de mâncare, cu produse proaspete.



Balanța

In doar câteva cuvinte, Balantele prefera eleganta, stil si gust. Acestora le plac preparatele din bucătăria franceza.



Scorpion

Aceștia sunt mai pretențioși și preferă felurile de mâncare care arată foarte bine. În general, le plac preparatele sănătoase și proaspete.



Săgetător

Reprezentanții acestui semn zodiacal adora dulciurile de tot felul, deserturile cu fructe si tot ce este dulce, in general le place sa mănânce bine.



Capricorn

Capricornilor le plac felurile de mâncare pe care nu toată lumea le include in alimentația lor. Adoră fructele de mare, preparatele speciale cu legume si carne si nu in ultimul rand pestele pregătit cu stil si clasa.



Vărsător

Le plac surprizele culinare, cum ar fi stiluri diferite de a găti și alimente pe care nu le-au încercat încă. Așadar, le place să încerce idei de la diferite bucătării internaționale.



Pești

Peștii sunt fani produselor alimentare diferite si proaspete, decorate cu tot felul de modele realizate cu gust si rafinament, mai notează Realitatea.net.

De asemenea nu le plac mâncărurile grase si grele, așa ca pariază pe ceva ușor si proaspăt, preparat în casă, eventual cu ingrediente locale și de sezon.