Ce spun astrele azi, 15 decembrie

Berbec

Ziua te predispune la munca de detaliu si activitati care necesita atentie sporita. Posibil să te plictisească ceea ce ai de făcut, dar este bine sa te concentrezi si sa rezolvi totul. Altfel exista riscul ca in zilele urmatoare, cand vine weekend-ul sa te aglomerezi cu treburi restante ce nu mai suportă amânare. Bazeaza-te numai pe tine, pentru ca in aparență vor mulți sa te ajute, dar este doar o aparență.



Taur

Te poti bucura de compania persoanei iubite, a copiilor sau a persoanelor care împărtășesc același hobby-uri cu tine. Niscai neplaceri pot aparea fie de la bani, cheltuieli comune cu aceste persoane, fie de la unii care te invidiaza pentru reusitele tale. Fii prudent, discret si nu iti divulga parerile sau intentiile de viitor. Foloseste aceasta zi pentru distractii, planuri de vacanta sau discutii amicale.



Gemeni

Segmentul domestic te atrage mult astazi si bine ar fi sa-ti îndrepți atentia catre el fara rezerve. Chiar daca esti solicitat mult de care mediul profesional in care activezi, controleaza-ti reactiile si rezolva-ti treburile personale propuse. A doua parte a zilei iti aduce reuniuni familiale cu cei dragi, discutii importante privind bunurile patrimoniale si planuri interesante de viitor, cu scopul de a-ti vizita rudele.



Rac

Sunt posibile multe drumuri pe distante scurte, fie pentru a rezolva chestiuni personale, fie pentru a vizita persoanele dragi din anturajul apropiat. Emotivitatea este accentuata, iar gandirea urmeaza firul emotiilor si mai putin ratiunea. Neplaceri vin dinspre segmentul profesional, pentru ca un sef te poate solicita pentru treburi personale. Cu putina bunavointa te vei descurca excelent.



Leu

Se intrezaresc noutati la capitolul financiar, segmentul venituri din munca desfasurata la un loc de munca. S-ar putea sa primesti sume de bani restante, prime sau informatii deosebite legate atat de salarizare, cat si de conditiile de munca. Este bine sa te multumesti deocamdata cu ceea ce ai, pentru ca exista o mare vulnerabilizare pe locul de munca, pozitia ta la serviciu si relatiile cu sefii.



Fecioara

Esti in vervă astazi si dornic de schimbare, noutate, progres. Pentru ca relatiile cu ceilalti sunt tensionate este bine sa fii prudent si sa eviti luarea deciziilor importante. Mentalul este marcat de vulnerabilitate si este posibil sa vezi lucrurile eronat. Cel mai bine ar fi sa te ocupi de treburi personale, sa te relaxezi in aer liber alaturi de persoane dragi si de incredere. Seara iti aduce revelații interesante.



Balanta

Se pare ca plănuiești în taină să faci modificări serioase la segmentul financiar comun cu altii. Insa, perioada actuala este potrivita mai mult odihnei si vacantelor petrecute alaturi de cei dragi. Se pot activa afecțiuni mai vechi sau mai noi, care să te duca la medic sau chiar la inteventii deosebite. Ingrijeste-te pe indelete si la nevoie cere sfatul specialistilor in sanatate.



Scorpion

Îndatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitându-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului de munca. Îndemnurile de a-ti gasi altceva de lucru sau de a-ți îmbunătăți competentele profesionale prin abordarea unui curs ar trebui luate in considerare.



Sagetator

Te vei simti astazi o mica vedeta, pe scena mare a vietii. Multi vor dori sa vorbeasca cu tine, sa iti ceara sfaturile sau sa te coopteze in diverse actiuni profesionale mai mult sau mai putin folositoare tie. Alege-ti cu grija vorbele, gesturile si persoanele carora le acorzi incredere. Cineva investit cu functii importante te va observa atent si, la momentul potrivit, iti va aprecia aptitudinile sociale.



Capricorn

Ar fi bine sa eviți provocările venite dinspre segmentul profesional. Traversezi o perioadă în care cu greu poti suporta sa fii condus de catre altii. Inovațiile, ideile excelente pe care le ai destul de frecvent pot fi respinse la prima vedere, insa vei vedea ca foarte curând ele vor fi îmbrățișate de toata lumea. Ai răbdare, detașează-te de zumzetul cotidian si bucură-te de tot ce te înconjoară!



Varsator

In primele ore ale zilei sunt momente excelente pentru a te desprinde de cotidian si a studia însemnătatea evenimentelor in care ești implicat. Chiar daca ești solicitat pentru treburi mărunte de către partenerul de viață sau colegii de munca, in paralel poti vedea dincolo de planul material. Revelațiile de astăzi îți vor fi de mare folos, întrucât te ajuta sa abordezi viata de pe alte coordonate.



Pesti

Ar fi minunat daca ti-ai lua câteva zile libere si, alaturi de cei dragi, ai petrece o mica vacanta. Este o perioada in care energia vitala oscilează mult, existând riscul ca orice efort sau dispută să te obosească fara rost. Provocarile sunt frecvente, unele cu bune intentii, de aceea fii prudent si controleaza-ti reactiile. Discutii aprinse cu membrii familiei, dar foarte utile.