O explozie cosmică rară pune sub semnul întrebării tot ce știm despre Univers

Pe 11 decembrie 2021, Observatorul Swift Neil Gehrels al NASA, care are Centrul de Operațiuni al Misiunii la Universitatea de Stat din Pennsylvania (Penn State), SUA, a detectat o explozie de lumină de mare energie dintr-o galaxie aflată la aproximativ 1 miliard de ani-lumină distanță.



Evenimentul, care a fost detectat simultan de Telescopul spațial Fermi Gamma-ray Space Telescope, pune sub semnul întrebării ceea ce se credea a fi o știință stabilită în ceea ce privește exploziile de raze gamma (GRBs), cele mai energetice explozii din Univers.



„A fost ceva ce nu mai văzusem niciodată”, a declarat Simone Dichiara, profesor asistent de cercetare în astronomie și astrofizică la Penn State și membru al echipei Swift.



„O explozie pe care nu o mai văzusem niciodată”



„Știam că nu era asociată cu o supernovă, moartea unei stele masive, deoarece era prea aproape. Era un semnal optic complet diferit, unul pe care îl asociem cu o kilonovă, explozia declanșată de ciocnirea stelelor neutronice.”



Echipa Swift a reușit să identifice rapid locația exploziei, în constelația Boötes, permițând altor instalații să răspundă rapid cu observații.



Observațiile lor au oferit cea mai timpurie privire de până acum asupra primelor etape ale unei kilonove, potrivit unui comunicat al NASA. Descoperirile lor au fost publicate în revista Nature.



Exploziile de raze gamma sunt de două feluri: lungi și scurte. Oamenii de știință au înțeles anterior că GRB-urile lungi, care durează de la câteva secunde până la un minut, se formează atunci când o stea supermasivă explodează sub forma unei supernove.



Exploziile de raze gamma sunt de două feluri



Anterior, se credea că GRB-urile scurte, care durează mai puțin de două secunde, se produc doar atunci când două obiecte compacte – cum ar fi două stele neutronice sau o stea neutronică și o gaură neagră – se ciocnesc pentru a forma o kilonovă, scrie EurekAlert.



Dezvăluirea că o kilonovă ar putea declanșa o explozie lungă de raze gamma rescrie paradigma de zeci de ani a exploziilor cosmice: că GRB-urile lungi sunt strict semnătura morții stelelor masive, a explicat Dichiara.



Descoperirea înseamnă că nu toate GRB-urile lungi sunt produse de supernove, unele sunt produse de fuziunea stelelor neutronice.



„Acest eveniment a schimbat jocul și ne-a arătat cum cunoștințele noastre bine stabilite despre Univers erau, de fapt, doar o viziune parțială și incompletă”, a declarat Eleonora Troja, astronom la Universitatea Tor Vergata din Roma și autor principal al lucrării.