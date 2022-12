Un pahar de apă cu lămîie dimineața întărește imunitatea și te ajută să slăbești

Există 7 motive serioase pentru care trebuie să începeți ziua cu un pahar de apă cu suc de lămîie, scrie Men's Cult: veți avea nevoie de 2 minute pentru a prepara acest „elixir al vieții”.



1. Întărește imunitatea. Lămîia conține din belșug vitamina C și caliu. Acestea stimulează creierul și sistemul nervos, controlează tensiunea arterială.



2. Va restabili balanța alcalină, deoarece acidul citric nu mărește aciditatea.



3. Veți pierde în greutate mai repede. Sucul de lămîie conține pectină, care ajută organismul să lupte impotriva foamei. În plus, s-a demonstrat că oamenii care susțin o dietă alcalină, pierd mult mai repede în greutate.



4. Sucul de lămîie stimulează digestia. Apa caldă este folosită pentru stimularea motilității tractului gastro-intestinal.



5. Această băutură are un efect diuretic slab. Apa cu lămîie ajută organismul să se detoxifice rapid, păstrînd în același timp sănătatea tractului urinar.



6. Veți observa că pielea se curăță. În plus, vitamina C ajută la reducerea ridurilor și dispariția petelor de pe piele, deoarece îndepărtează toxinele din sînge.



7. Un pahar cu apă luptă cu deshidratarea organismului, de dimineață, toate sistemele vor funcționa corect. În primul rînd, glandele suprarenale care secretă hormoni.Organismul va fi pregătit pentru stres, și toată ziua va funcționa normal.