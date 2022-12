4 trucuri sa ai cel mai frumos si mai stralucitor par

Cînd vine primavara, renuntam cu totii la caciuli, fesuri si alte mijloace de protectie impotriva frigului. Desi ne-au ajutat sa ne tina de cald, toate aceste accesorii au contribuit la deteriorarea nedorita a parului.



Iata 4 trucuri care te vor ajuta sa ai cel mai frumos si mai stralucitor par.



1. Spala-l mai rar



Cel mai simplu mod de a pastra uleiurile naturale ale parului este sa-l speli mai rar. Nu este nevoie de o spalare zilnica pentru ca astfel vei pierde din uleiurile naturale care hranesc parul, iar acesta va deveni mai putin stralucitor, se va rupe mai usor si nu va arata deloc sanatos.



2. Alege cu atentie produsele de styling



Atunci cand iti alegi samponul, balsamul si produsele de styling, citeste etichetele. Evita produsele care contin sodium laurel sulfate sau sodium laureth sulfate. Opteaza pentru ingrediente naturale, care iti vor hrani parul.



3. Evita uscatorul de par



Cea mai naturala metoda de uscare a parului este sa-l „impachetezi" intr-un tricou de bumbac vechi, apoi sa-l lasi pur si simplu sa se zvinte. Uscatorul de par ar trebui utilizat doar daca te grabesti foarte mult. Evita, de asemenea, cat de mult poti aparatele de styling precum placa, ondulatorul etc. Acestea iti usuca firul de par.



4. Imprieteneste-te cu uleiul



Este vorba despre uleiul de masline, cocos sau argan pe care le poti folosi pentru un plus de „hrana" pentru par. Din cand in cand, toarna-ti in palma putin ulei (cat o moneda), apoi maseaza-ti varfurile parului. Mergi spre scalp si maseaza usor. Dincolo de faptul ca vei hrani firul de par, vei imbunatati si circulatia sangvina de la nivelul scalpului. Lasa sa actioneze cateva minute apoi clateste-ti parul.