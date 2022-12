Scandal legat de căciulile Gărzii Regale britanice! Ar putea fi interzise

Asociaţia pentru drepturile animalelor PETA a anunţat vineri că a deschis o acţiune în instanţă împotriva Ministerului britanic al Apărării, care refuză să accepte versiuni artificiale pentru faimoasele căciuli din blană de urs purtate de militarii din Garda Regală.



Celebrele căciuli, cunoscute sub numele de „bearskins”, sunt purtate mai ales de regimente de elită ale armatei britanice în momentul schimbării gărzii militare în faţa Palatului Buckingham şi au devenit unul dintre cele mai renumite simboluri ale Marii Britanii, relatează Agerpres.



PETA militează de multă vreme ca ele să nu mai fie decorate cu blănuri naturale ale unor urşi negri (baribal) din Canada şi a conceput o soluţie alternativă din material acrilic, sub forma unor căciuli fabricate de compania franceză Ecopel.



Însă Ministerul britanic al Apărării „refuză să le încerce, deşi şi-a luat acest angajament de mai multe ori în ultimii ani”, a declarat Kate Werner, membră în această asociaţie ecologistă.



PETA consideră că Guvernul de la Londra nu a respectat procedurile adecvate şi acesta este elementul asupra căruia justiţia a fost sesizată.



„Am fost informaţi în legătură cu deschiderea de către PETA a unei proceduri judiciare în această speţă. Nu putem face niciun comentariu despre un proces aflat în curs de desfăşurare”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.



În urmă cu câteva luni, Guvernul britanic a anunţat că nu are „niciun proiect” de înlocuire a căciulilor din blană de urs, adăugând că o analiză a testelor realizate pe blănuri artificiale de către PETA a arătat că „nu a respectat criteriile necesare” pentru a permite înlocuirea căciulilor actuale.



Acea concluzie este respinsă însă de PETA.



„Este vorba despre un simbol al Regatului Unit, însă noi dorim ca el să reflecte valorile şi etica din societatea noastră”, a explicat Kate Werner.



Actualul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, el însuşi un fost militar, este un apărător al căciulilor din blană naturală de urs. În calitatea sa de deputat, el a susţinut un amendament legislativ pentru continuarea utilizării acestor articole vestimentare.



O petiţie pentru înlocuirea lor cu blană artificială, semnată de peste 100.000 de persoane, a dus la o dezbatere în Parlamentul de la Londra pe marginea acestui subiect.