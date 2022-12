Ce spun astrele azi, 10 decembrie

Berbec

Weekend-ul acesta este potrivit pentru treburile gospodaresti. Ai spor la curateniile generale, reparatii curente si reamenajari de decor. Ocupa-te cu atentie de tot ce tine de casa, pentru ca in zilele urmatoare ai multe de facut mai ales in domeniul profesional. Relatia cu membrii familiei este destul de tensionata, insa cu putin efort se poate cădea la pace pe orice subiect. Sufletul tau tanjeste dupa vremurile copilariei si personajele ei.



Taur

Se pare ca la finalul acestei saptamani pleci intr-o calatorie scurta. Poate fi vorba despre o vizita la cineva apropiat sau vei fi nevoit sa calatoresti in scop profesional. Sunt zile in care te vei gandi la abordarea unei forme de scolarizare necesare în domeniul profesional. Vin catre tine informatii multe, insa selecteaza-le si pastreaza-le doar pe cele care iti sunt necesare. In continuare, relatiile parteneriale iti vor da bătăi de cap.



Gemeni

Banii si implicatiile lor sunt preocuparea ta de la sfarsitul acestei saptamani. S-ar putea sa primesti o suma de bani cuvenită din munca desfasurata la un serviciu sau pur si simplu seful iti va face o surpriză, dăruindu-ți bani sau un cadou plăcut. Tentația de a cheltui nesăbuit este la cote mari. Bine ar fi sa iti drămuiești banii si sa te rezumi la cumparaturile necesare.



Rac

Starile tale de spirit sunt fluctuante și la finalul acestei saptamani. Esti emotiv si capricios, atribute care te vor duce catre relatii deficitare cu ceilalti. Controleaza-ti reactiile si ocupa-te mai mult de treburile tale. Cei dragi iti vor solicita ajutorul si prezenta, astfel incat bine ar fi să îi aduni la o petrecere. Fii prudent la capitolul sanatate! Hraneste-te corect, bea multa apa sau ceaiuri si dormi suficient.



Leu

Tu esti neobservabil in peisaj zilele acestea. Sufletul tau are nevoie de retragere din lumina reflectoarelor vietii cotidiene, asa incat ascultă-l și fii cât mai discret. Sunt momente bune pentru plimbari in aer liber, meditatii in locuri sfinte si pentru somn. Revizuieste-ti planurile de viata, in special pe cele care vizeaza domeniul profesional. Bazeaza-te doar pe fortele tale si pe sfaturile membrilor familiei.



Fecioara

Prietenii sunt la mare căutare zilele acestea. Fie ca vorbesti cu ei la telefon, fie ca va intalniti, subiectele discutate acum vor avea un larg ecou in sufletul tau. Se pot isca din senin dezbateri controversate, insa cu putin efort vei depasi totul cu bine. Duminica dupa-amiaza starile tale de spirit vor fluctua mult si cu greu vei mai relationa cu cei din jur. Rezervă momente pentru odihnă și meditație in tihnă.



Balanta

Tu esti in vazul lumii la finalul acestei saptamani. Este posibil sa fii invitat la reuniuni cu oameni de vază. Imaginea ta in ochii celorlati va conta mult. Prezinta-te cuviincios si vorbeste clar, direct si la obiect. O discutie cu un sef te poate pune pe ganduri, dar nu ai de ce sa iti faci griji. Relatiile cu famila sunt tensionate, recomandabil fiind sa iti faci timp si pentru membrii familiei.



Scorpion

Activitatile culturale sunt cele mai potrivite pentru tine la finalul acestei saptamani. Programeaza-ti vizionarea unei piese de teatru, ascultarea unui concert de muzica buna sau participa la seminarii pe teme spirituale. Selecteaza informatiile, pentru ca nu toate iti sunt de folos. Pe de alta parte, sunt zile bune pentru a-ti planifica o calatorie indepartata sau de a te gandi la parcurgerea unor forme de instruire personala cu impact asupra profesiei tale.



Sagetator

Este nevoie ca la finalul acestei saptamani sa iti revizuiesti bugetul. Mai intai achita-ti facturile, taxele sau alte datorii. S-ar putea sa gasesti ceva nereguli in documentele financiare. Tendinta de a cheltui peste masura este accentuată. Stabileste-ti prioritatile si evita implicarea in asocieri care presupun bani. Atentie ca relatiile parteneriale sunt conflictuale si se pot rupe cand te astepti mai putin. Rezerva-ti momente pentru odihna suficientă.



Capricorn

Partenerul de viata te provoaca la discutii aprinse la sfarsitul acestei saptamani. Esti destul de combativ si retine ca tensiunile cu ceilalti apar din cauza ta. Fii mai intelegator cu cei dragi si ofera-le spatiul necesar de a-si duce traiul dupa voia lor. Colaborarile in care esti implicat necesita reconfigurari si o mare atentie. Bine ar fi sa te gandesti pe indelete si sa renunti la relațiile nepotrivite.



Varsator

Chiar daca este weekend, tot la activitatile de la serviciu iti zboara gandurile. Ba s-ar putea sa mergi la lucru sau sa iti aduci de lucru acasa. Organismul este obosit, mentalul prea agitat, astfel incat ar trebui sa iti iei o mica vacanta. Relatiile colegiale sunt disonante, insa evita provocarile celorlalti si nu pune la suflet neplacerile create de acestia. Prietenii te sustin bine.



Pesti

Tu ai chef de amor si distractii la finalul acestei saptamani. Relatiile cu persoana iubita sau cu copiii ar putea avea de suferit de pe urma efervescenței tale emotionale. Bine ar fi sa organizezi activitati culturale sau o petrecere surpriza pentru cei dragi. Evita provocarile celor din jur si fii mai intelegator. Pe de alta parte, astrele te sfatuiesc sa iti rezervi momente pentru a te putea ocupa de un hobby.