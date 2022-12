Câinii simt atunci când avem cea mai mare nevoie de afecțiunea lor

Câinii, indiferent dacă sunt dresați special pentru terapie sau sunt, pur și simplu, prietenii de acasă cu chef de joacă, au un impact pozitiv semnificativ asupra vieții oamenilor pentru că simt când avem nevoie de afecțiune.



Numai 10 minute petrecute în compania unui cățel poate reduce durerea pacienților, arată ultima cercetare în domeniu, citată de Colleen Dell, profesor coordonator de la Universitatea Saskatchewan din Canada. Cercetarea a fost concentrată în jurul beneficiilor pe care le aduce un patruped în viața oamenilor care suferă după moartea cuiva apropiat.



De cele mai multe ori, oamenii nu se pot exprima cu ușurință cu privire la greutățile prin care trec atunci când trec printr-o suferință. Iar durerea după moartea cuiva drag se manifestă în mod diferit la fiecare dintre noi. Asta înseamnă, în egală măsură, că nici ceilalți nu știu cum pot ajuta un suferind, notează CNN.



Misiunea perfectă pentru un cățel? Îmbrățișează fără așteptări



În astfel de situații, câinii pot interveni și oferi sprijin și dragoste, spune Colleen Dell. De regulă, după un eveniment nefericit, familia și prietenii ar trebui să fie prezenți pentru a îmbrățișa și a asculta fără a vorbi prea mult. Dar misiunea pare perfectă și pentru un cățel care, din fericire, nu judecă și nici nu are alte așteptări.



Iar atunci când un proprietar de câine a dezvoltat o relație strânsă cu patrupedul, acesta poate intui de multe ori emoțiile omului său. Concret, animalul știe când este momentul să își îmbrățișeze stăpânul.



Mulți oameni care au pierdut pe cineva drag au mărturisit că atunci când revin în casa goală după o zi plină sunt cuprinși de durere. Aici, un câine poate face diferența.



„Să te ridici din pat și să ieși la plimbare cu patrupedul atunci când suferi este incredibil de dificil. Câinii știu foarte bine să trăiască prezentul și asta ne ajută și pe noi. Ne ajută să nu ne mai gândim la trecut – și nici prea mult la viitor. Tot ce vor ei este să iasă afară la plimbare acum și vor să se joace tot acum”, a mai explicat cercetătorul.



Decizia privind adopția unui câine trebuie cântărită



Totuși, dacă trecem printr-o durere și am vrea ca un necuvântător să ne fie sprijin de nădejde în aceste momente, sunt anumiți factori la care trebuie să ne gândim înainte de decizie.



Dell subliniază că e important să ne gândim cum s-ar integra patrupedul în viața noastră și cum ne-ar fi nouă existența cu o prezență nouă în cămin.



„Relația pe care o avem noi cu un animal este foarte diferită de cea pe care o avem cu oamenii. Sunt multe părți bune, dar există, de asemenea, și dezavantaje”, a subliniat sursa citată.



Adoptarea unui câine se poate transforma într-o situație din care toată lumea are de câștigat, dar ne ajută mult să ne facem temele și să găsim soluția care să ni se potrivească, înainte de a aduce un cățel în casa noastră, mai punctează Colleen Dell.