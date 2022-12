Ce spun astrele azi, 9 decembrie

Berbec

A te focaliza numai pe segmentul domestic este o idee nepotrivita astazi, pentru ca te asteapta in afara acestuia, îndatoriri profesionale si prieteni care au nevoie de tine. Atmosfera din cămin este tensionata, pentru ca in ultima vreme esti foarte implicat la locul de munca sau preocupat cu treburile tale personale. Fiind discret, tăcut si retras, ceilalți considera ca ești supărat pe ei.



Taur

Dialogurile cu ceilalti sunt frecvente, dar senzatia de mers in gol este accentuata. De aceea nu pune baza pe cele discutate si aflate astazi. Ziua este potrivita schimbului de informatii banale, cotidiene, de larg interes. Se recomanda prudenta la drum, pentru ca exista riscul neplacerilor greu de anticipat. Spre seara, retrage-te in confortul si siguranta casei, alaturi de cei dragi.



Gemeni

Nemultumirile privitoare la veniturile pe care le obtii de la locul de munca sunt accentuate astazi, insa priveste atent in jurul tau. Alcatuieste o lista de prioritati si verfifica daca nu cumva lucrurile sau serviciile dorite acum le ai deja sub diverse forme. Fluctuatiile emotionale sunt mari, asa incat controleaza-ti trairile si reactiile. Ai tot ce iti trebuie deocamdata.



Rac

Ar fi bine sa te ocupi numai cu treburi de rutină. Energia vitala este fluctuanta si de aici starile tale de spirit sunt greu de gestionat. Fereste-te de discutii ample si de asumarea unor responsabilitati noi. Plimba-te in aer liber, mergi la o sedinta de masaj, de saună sau pur si simplu, plimbă-te prin locurile preferate, alaturi de cineva drag. Seara te vei simti mai bine.



Leu

Esti discret si greu observabil in mediul inconjurator. Aerul misterios care te invaluie va atrage in preajma ta personaje curioase, dar si unele interesate sincer de starea sau situatia in care te afli. Ar fi bine sa povestesti putine despre tine. Insa, fata de cei dragi si de incredere te poti destăinui în voie. Cineva din segmentul profesional te va ajuta nebănuit de mult.



Fecioara

Dezamagirile din partea prietenilor sunt mari astazi, insa nu pune la suflet. Tu esti cel care trebuie sa-si revizuiasca conceptiile si atitudinea fata de aceste persoane. Pe de alta parte, conextul astral predispune la erori de judecata, subiectivism in discutii si aprecieri, dar si graba la modul general. Fii discret si ocupa-te numai de treburile tale personale.



Balanta

Esti solicitat de catre sefi, dar si colegii apelează la experiența si la sprijinul tău profesional. Selecteaza prioritatile si asuma-ti alte sarcini numai dupa ce te-ai gandit bine. Traversam o perioada in care suprasolicitarea nervoasa este accentuata si risti sa te implici in prea multe activitati, sa obosesti sau sa gafezi serios. Spre seara, o discutie cu un prieten te va binedispune.



Scorpion

Sunt posibile dialoguri multe si activitati intelectuale solicitante. Componenta mentala este accentuata si de aici apare riscul luarii deciziilor gresite si vorbelor spuse pe negandite si in mare graba. Controleaza-ti starile de spirit, ordoneaza-ti gandurile, alege sa le cultivi pe cele pozitive si vorbeste strictul necesar, dar dupa ce te-ai gandit bine.



Sagetator

Este o zi in care esti preocupat de veniturile pe care le obtii de la si prin altii, respectiv de la partenerul de viata sau de la colaboratori. Evita tendinta de a calcula si recalcula bugetul disponibil, pentru ca sunt posibile de erori si tensiuni mentale. Detaseaza-te de planul material si ai incredere ca te vei descurca onorabil cu toate cheltuielile si datoriile pana la urma.



Capricorn

Relatiile cu ceilalti sunt tensionate si se pot spune lucruri fara noimă. Depinde numai de tine sa gestionezi corect si in favoarea ta orice diferend aparut fie in relatia cu partenerul de viata, fie in relatiile profesionale de colaborare. Evita sa-ti asumi responsabilitati noi, sa iei decizii sau sa semnezi documente importante. Sunt posibile erori de judecata si de interpretare mentala.



Varsator

Este o zi cu multă forfotă la serviciu. Colegii vor sa-i ajuti mai mult ca oricand, iar tu nu stii unde si cum sa rezolvi mai repede treburile ivite. Fii prudent, pentru ca organsimul este obosit, iar unele afectiuni te pot necaji mult. Traversam o perioada in care, sanatatea este foarte vulnerabilă si bine ar fi sa apelezi la specialisti pentru imbunatatire ei.



Pesti

Cu persoanele dragi pot apărea astazi discutii pe teme diverse, datorita prietenilor si faptului ca, in ultima vreme esti preocupat mai mult de tine si treburile tale personale. Ar fi bine sa echilibrezi aceste relatii, pentru ca exista riscul instalarii unei raceli afective greu de remediat. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa dizolvi animozitățile dintre tine si ceilalti.