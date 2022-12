Astronomii au detectat erupția violentă a unei comete vulcanice din Sistemul Solar

O cometă vulcanică neobișnuită a erupt în mod neașteptat și a generat un nor masiv de gaz și gheață, astronomii fiind de-a dreptul șocați de spectacolul nelumesc.



Oamenii de știință cred că roca spațială, numită 29P/Schwassmann-Wachmann sau pe scurt 29P, este cea mai activă cometă vulcanică din Sistemul Solar.



Cometa a fost descoperită inițial în 1927 de astronomii germani Arnold Schwassmann și Arno Arthur Wachmann. Roca orbitează Soarele la fiecare aproximativ 15 ani. Cometa 29P are o lungime de aproximativ 60 kilometri și ar fi provenit din Centura Kuiper, inelul masiv de asteroizi care orbitează marginile cele mai îndepărtate ale Sistemului Solar.



Evenimentul a fost „destul de rar”, a precizat Cai Stoddard-Jones, candidat la Școala doctorală din cadrul Universității Cardiff din Marea Britanie, adăugând că a fost „dificil de spus de ce a fost acest eveniment atât de masiv”.



Materialul aruncat în spațiu de cometă, alcătuit din aceleași substanțe care au adus viață pe Terra



În loc să arunce magma fierbinte în atmosferă, precum un vulcan de pe Pământ, cometele de tipul lui 29P generează o combinație înghețată de hidrocarburi lichide în spațiul cosmic, potrivit Futurism.



Fascinant este faptul că materialul ar fi alcătuit din aceleași substanțe care au adus viață pe Terra în urmă cu miliarde de ani.



Astronomul amator Patrick Wiggins a observat erupția cometei și norul masiv de gaz la data de 22 noiembrie, atunci când a avut loc o creștere a luminozității de peste patru magnitudini, potrivit Spaceweather.com.



Observațiile astronomilor au confirmat erupția violentă



Observațiile ulterioare efectuate de alți astronomi au confirmat faptul că 29P a erupt în mod violent.



Cometa P29 are o scoarță care învăluie un miez solid și înghețat, astfel că nu este foarte diferită de alte tipuri de sateliți naturali care orbitează Saturn, Jupiter sau Neptun. În timp, radiațiile Soarelui duc la acumularea gazelor în miez, astfel ducând la creșterea presiunii.



Astronomul Richard Miles de la Asociația Astronomică Britanică (BAA) a explicat că, de fapt, cometa P29 ar fi generat un nor care „probabil a conținut mai bine de 1 milion de tone de ejecții”.



Ce ar fi cauzat erupția violentă a cometei P29?



Deocamdată, oamenii de știință pot doar să dea cu presupusul atunci când vine vorba de motivul erupției violente. Miles și colegii săi cred că rotația slabă a cometei P29 ar fi permis radiațiilor solare să încălzească miezul în mod inegal, în ciuda orbitei sale destul de largi.



Multe întrebări rămân fără răspuns, chiar și după aproape un secol de la descoperirea cometei. Din fericire, Telescopul Spațial James Webb de la NASA va observa îndeaproape cometa P29 anul viitor, astfel că am putea afla noi detalii despre acest corp ceresc singuratic.