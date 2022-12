Ce culori purtăm în anul 2023, dar și în noaptea dintre ani? Ce semnifică fiecare

În 2023, Tigrul predă frâiele Iepurelui – acest animal dulce, calm și blând va conduce următoarea perioadă astrologică. Iepurele Negru poate deveni patronul tău blănos, ajutându-te să aduci noroc, să construiești relații armonioase și să atragi succesul financiar. Dar, pentru aceasta, este necesar să alegeți culorile potrivite pentru decorarea casei și a pomului de Crăciun, precum și pentru ținuta de Anul Nou.



Culori vestimentare – cum să sărbătorim Anul Nou 2023?



Iepurașului Black Water nu-i plac nuanțele prea colorate, preferând tandrețea și calmul. Nu uitați de accentele luminoase pentru a vă revitaliza imaginea. Ce culori ar trebui să fie folosite în ținuta de Anul Nou?



Roșu



Va radia magnetism, carismă, pe care leprele însuși o posedă. Această culoare te va atrage cu siguranță spre succesul în dragoste.



Roz



Această culoare delicată este potrivită pentru cei care doresc să atragă armonia în relațiile de familie. Asigurați-vă că îl folosiți pentru ca anul viitor să fie ușor și fără probleme.



O altă culoare preferată a iepurelui, care semnifică pacea, stabilizarea, confortul. Dacă doriți ca anul să fie măsurat, alegeți o ținută în această nuanță specială.



Albastru închis



Deoarece 2023 este Anul Iepurașului Neagru, animalului îi vor plăcea cu siguranță toate nuanțele de albastru. Ținuta ta ar trebui să strălucească de parcă ar străluci de picături. Îți va aduce noroc și bogăție.



Albastru



Această culoare poate deveni culoarea principală a ținutei tale de Anul Nou. Aceasta va oferi libertate de gândire și lejeritate.



Negru



Alegeți ținute închise la culoare, cu un luciu subtil. Ar trebui să strălucească precum pielea unui iepure. Adăugați accesorii albe la ținuta dvs. pentru un look luxos. Astfel de culori vor atrage cu siguranță noroc și finanțe pentru tine.



Desigur, puteți folosi alte nuanțe, dar respingeți categoric: galben acid, ocru și lămâie. La urma urmei, iepurelui chiar nu-i plac aceste culori și, în acest caz, este puțin probabil să fie patronul tău.



Nu uitați de accentele luminoase din imagine. Accesoriile în verde, portocaliu și morcov îți diluează look-ul și îl fac mai original, scrie vavedem.ro.



Bineînțeles, este important să alegeți nu numai culoarea hainelor, ci și stilul lor. Deoarece iepurele este agil și agil, ținuta nu ar trebui să vă limiteze. Prin urmare, în loc de rochii și costume strâmte, purtați ținute lejere, cu siluete zburătoare, din catifea, velur, cașmir și alte materiale.



Culorile pomului de Crăciun pentru noul an 2023



Pomul de Crăciun este cel mai important simbol al noului an. Și este important să alegeți culoarea potrivită pentru ca iepurașul să vină să vă viziteze.



Puteți decora bradul cu decorațiuni în diferite nuanțe, dar, bineînțeles, evitați culorile acide. Agățați în brad conuri, turtă dulce și dulciuri. Să fie în forma animalului principal al anului. Deoarece iepurele adoră sclipiciul, încercați să decorați pomul de Crăciun cu ghirlande și ghirlande – acesta ar trebui să strălucească.



Culorile principale ale bradului de Crăciun pentru Anul Nou 2023 vor fi:



* alb;

* negru;

* albastru;

* portocaliu;

* roșu;

* gri.



Apropo, nu vă limitați la un stil strict. Puteți combina o varietate de jucării și de tonuri de culoare pe bradul de Crăciun pentru a crea o atmosferă specială.



Culorile interioare ale noului an



Folosiți o varietate de elemente decorative pentru a crea un interior festiv. 2023 Motivele rustice sunt o alegere bună care poate fi implementată folosind picturi, desene, decorațiuni.



Atunci când decorați interiorul noului an în 2023, puteți folosi următoarele nuanțe:



* maro, lăptos;

* bej, roz;

* alb;

* negru și gri;

* roșu, teracotă;

* albastru și cyan;

* verde, portocaliu, morcov.



Folosește culorile principale ale Anului Nou 2023 pentru a câștiga favorurile Iepurelui de Apă Neagră. Vă va aduce succes, armonie și bunăstare financiară.