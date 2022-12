Animalele de companie sunt bune pentru oameni.



Persoanele care au deja un animal de companie nu au nevoie de nicio dovada stiintifica. Propria experienta este suficienta pentru a confirma ca legaturile dintre oameni si animale sunt foarte benefice atat pentru sanatatea fizica cat si pentru cea emotionala. Afectiunea neconditionata a animalului de companie calmeaza, linisteste si imbunatateste starea de bine. Iata cum imbunatatesc animalele de companie sanatatea.



1. Animale de companie pentru copii



Copiii pot invata o lectie de nepretuit in ceea ce priveste responsabilitatea; grija pentru o alta fiinta imbunatateste respectul de sine. Dragostea neconditionata creeaza o legatura care va fi pretuita pentru tot restul vietii. In plus, animalele de companie incurajeaza copiii sa faca miscare. Un studiu australian a indicat ca detinerea unui caine ajuta copilul sa lupte impotriva obezitatii. Cercetatorii au descoperit ca micutii intre 5 si 6 ani prezentau un risc cu 50% mai mic sa se confrunte cu supraponderabilitatea daca aveau un caine. Acest beneficiu era prezent chiar daca copilul nu plimba regulat cainele indiferent de statutul economic al familiei.



2. Animale de companie pentru adulti



Munca din greu trebuie echilibrata cu distractia. Petrecerea timpului cu animalul de companie poate reduce anxietatea si nivelul stresului. In cazul persoanelor timide ori celor care isi fac prieteni cu greutate, animalul de companie poate rupe barierele sociale si sentimentul de izolare. Si este destul de dificil sa ramai intr-o stare emotionala proasta cand animalul tau de companie te priveste cu acei ochi mari, plini de iubire ori cand iti sta in brate.



3. Animale de companie pentru batrani



Studiile au aratat ca persoanele in varsta care au caini merg la doctor mai rar pentru probleme mici de sanatate precum tensiune arteriala ridicata ori colesterol precum cei care nu au un prieten patruped. Batranii sunt, insa sfatuiti, sa aiba un animal usor de ingrijit.



Exista si animalele folosite in terapie – sunt antrenate pentru a fi companionii perfecti pentru persoanele care sufera de singuratate ori depresie. Dupa cum exista si animale dresate special pentru a-i ajuta pe cei cu dizabilitati. Conexiunile dintre ele si stapanii lor sunt extrem de puternice.



Iata si alte beneficii pentru sanatate oferite de animalele de companie:



– scaderea tensiunii arteriale

– scaderea nivelului colesterolului;

– scaderea nivelului trigliceridelor

– cresterea oportunitatilor de a face sport ori activitati in aer liber;

– cresterea oportunitatilor de socializare.