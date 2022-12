Ce spun astrele azi, 7 decembrie

Berbec

Este nevoie sa te ocupi de casa si familie, deoarece sunt multe tensiuni, discutii aprinse cu membrii familiei si cu neamurile. Poti manifesta tendinta de a te refugia in activitatile profesionale si a lasa cumva de izbeliște ceea ce se petrece in mediul familial. Bine ar fi sa-ți asumi responsabilitățile și situațiile familiale, pentru ca altfel lucrurile nerezolvate vor lua amploare în viitorul apropiat.



Taur

Sunt posibile multe discutii si intalaniri cu persoanele din anturajul apropiat. Subiectele care se vehiculeaza astazi te pot pune serios pe ganduri, insa rolul lor este de fapt acela de a te informa vizavi de noutatile aparute in segmentul profesional sau la modul general, in plan cotidian. Foloseste doar ce ai nevoie si restul trateaza-le ca pe banalitatile inerente vietii de zi cu zi.



Gemeni

Nemultumirile privitoare la segmentul financiar sunt majore. Se pare ca veniturile obtinute din activitatea profesionala sunt fluctuante, nesigure si se zvoneste ca se vor schimba radical si conditiile de munca. Fii prudent si controleaza-ti reactiile! Canalizandu-ti eficient resursele, traind cu strictul necesar ai reusi sa te descurci onorabil cu toate si astfel ti-ai proteja si sanatatea si relatiile cu ceilalti.



Rac

Ziua iti aduce predispozitii spre a copia mult de la altii vorbe, gesturi și actiuni. Si nici asa se pare ca nu iti gasesti locul. Hiba este la tine, in sensul ca ar trebui sa-ti remodelezi atitudinea, felul in care te reaportezi la mediul inconjurator si a invata lectia discretiei. Tine-ti firea in frau pentru ca exista riscul sa-ti diminuezi energia vitala in activitati inutile.



Leu

Sănătatea ar trebui sa fie pentru tine astăzi tema principala. Există vulnerabilități pe întregul organism care să-ti dea mult de furcă. Ocupa-te de treburi usoare si evita suprasolicitarea nervoasa. Rasturnarile de situatie de la locul de munca sunt dificil de gestionat acum, asa incat ține-te departe de ele, dar monitorizează-le atent. Membrii familiei si ambianța domestică îți îmbunătățesc starea de spirit.



Fecioara

In primele ore ale zilei esti solicitat la serviciu de catre sefi sau alti reprezentati oficiali ai unor institutii. Comunicarea este deficitara, asa incat alege-ti cuvintele si gesturile cu grija. Se vor relua discutii pe teme profesionale vechi care necesita imbunatatiri sau rezolvari definitive. Dupa orele amiezei, atmosfera se îmbunătățește, înconjurându-te de oamenii dragi. Totusi nu te apropia prea mult de aceștia.



Balanta

Este bine sa iti rezervi momente de liniste si sa meditezi pe indelete la perioada care va urma. In special vizavi de segmentul profesional trebuie sa-ti schimbi strategia de lucru si relationare cu anturajul profesional. Posibil sa fii solicitat de catre sefi pentru o dezbatere amplă. Vorbeste putin si la nevoie. Exista multe tensiuni la serviciu, mai ales datorita salarizării și condițiilor de muncă.



Scorpion

In prima parte a zilei sunt momente favorabile pentru a te ocupa de segmentul financiar, respectiv pentru a face plăți restante, cheltuieli necesare traiului zilnic sau pentru a pune la punct un plan financiar viabil pentru urmatoarele saptamani. Spre amiaza, dorinta de a te ocupa de activitati culturale, intelectuale este mare si ar trebui sa-i dai curs. Pot intra in discutie calatoriile si abordarea unor cursuri.



Sagetator

Apar astăzi gânduri privitoare la finalizarea unor relatii parteneriale. In prima parte a zilei mai poti selectiona strategii de abordare a acestui segment. Insa trebuie sa ai in vedere si partea financiara implicata, atat in relatia de cuplu, cat si in relatiile profesionale. Gandeste-te pe indelete la cine si la ce mai păstrezi in viata ta. Dincolo de aparente exista amănunte interesante care ti se vor dezvălui pe înserate.



Capricorn

Relatiile de munca sunt tensionate, existand riscul sa se destrame unele colaborari vechi. Insa tu esti cel care gestionezi incorect relatiile cu ceilalti sau situatiile ivite. Pentru ca mentalul este bulversat este mai greu sa-ti aduni gandurile sau sa depasesti angoasele. Depune eforturi permanente pentru a vedea partea plina a paharului vietii tale. Chiar exista aspecte de care te poti bucura din plin!



Varsator

Se conturează răsturnări de situatie la serviciu. Pe lângă faptul ca ai multe de facut, mai intervine si urgentarea unor saricni de lucru sau șefii si colegii te sprijina prea putin. Revolva totul in ritmul tău si, pe cat posibil, concentreaza-te sa faci lucrurile cat mai corect. Sanatatea este vulnerabila si te pot necaji afectiunile vechi legate de ficat si de sistemului respirator. Seara aduce o binecuvântată relaxare.



Pesti

Astazi sunt sanse deosebite de a te ocupa de copii si de persoana iubita. Cu toate ca spiritele se pot încinge foarte ușor, daca esti răbdător, atent la nevoile si doleantele celor dragi vei putea depasi totul cu bine. Nevoile tale afective sunt greu de satisfacut de catre ceilalti, pentru ca ai asteptari nerealiste sau excentrice. Dupa-amiaza relaxeaza-te cu un hobby, insa antreneaza-i si pe altii.