Coada-calului este a doua pîine

Buneii ne povesteau că, în timpul ocupației germane, ei, împreună cu alți copii, mergeau primăvara pe cîmp - acolo copiii mîncau și adunau tulpini tinere de coada-calului. La gust ele seamănă cu pîinea. Pisticurile recoltate de coada-calului acasă erau adăugate la mîncarea săracă tărănească militară...



În fiecare an, primăvara, în regiunea Komi-Permeațki, începe "vînătoare tăcută" de pisticuri de coada-calului. Acestea sînt bogate în vitamine și foarte sățioase. Komi-Permicenii le consideră a doua pîine. Dar pentru a colecta cel puțin o găleată mică, este nevoie de mult timp. Dar, așa cum spun locuitorii, se merită. Coada-calului este primul fel de mîncare primăvara. Locuitorii din Komi-Permyațkii îl folosește de peste două sute de ani.



În continuare vă prezentăm un fragment din cartea lui G.Z. Berson "Plante sălbatice comestibile", anul 1991.



Planta erbacee perenă cu rizomi lungi, brutală la atingere, deoarece conține o cantitate mare de siliciu. Primăvara se formează tulpini suculente cu o înălțime de 6-15 cm cu un spic în partea de sus, care moare după ce își împrăștie sporii; iar vara, el este înlocuit de o tulpină sterilă înaltă de 10-15 cm, care se mențin pînă în toamnă. Sporularea are loc primăvara.



Această planta este răspîndită peste tot. Crește prin lunci umede și nisipoase, pe pămînt argilos, pe malul rîurilor, prin locuri umbroase, în pădurile rare și în tundra arctică unde își poate dezvolta mugurii. Reprezintă un indicator al acidității crescute a solului.



Spre deosebire de speciile non-medicinale, coada-calului are tulpini ramificate care nu cresc în jos sau orizontal, ci în sus.



Masa verde a plantei conține saponină, alcaloizi, flavonoide, acizi organici, substanțe de stejar și rășinoase, uleiuri grase și mulți compuși biologic activi, în lăstarii cu spori sînt pînă la 8% substanțe azotate, pînă la 2% de grăsimi, pînă la 14% de carbohidrați, precum și o mare cantitate de vitamina C, care la fierbere este distrusă mai puțin de jumătate.



Materii prime medicinale sînt lăstari verzi de vară.



Se utilizează în calitate de diuretic pentru diferite afecțiuni ale sistemului cardiovascular (ateroscleroză, hipertensiune, insuficiență cardiovasculară), mărește viteza de coagulare a sîngelui, poate fi folosită pentru atonia uterină, este utilă pentru pietre la rinichi, are proprietăți antialergice, antiseptice, antimicrobiene, antiinflamatoare. Ca mijloc de terapie suplimentară, poate fi prescris în tratamentul tumorilor maligne și bolilor de ochi cu caracter inflamator.



Tulpinele tinere cu spori, eliberate din membrană, sînt folosite pentru hrană în formă proaspătă și fiartă, precum și la prepararea umpluturilor pentru checuri, prăjituri, okroshka și sosuri.



➡ UTILIZARE CULINARĂ



● Supă din coada-calului



Fierbeți cartofi (300 g), tăiați felii, în apă (0,7 l), adăugați apoi spice mărunțite de coada-calului (300 g) și aduceți pînă la fierbere. Înainte de servire, adăugați smîntînă (40 g). Sare - după gust.



● Okroshka cu spice de coada-calului



Peste un ou tăiat mărunt, măcriș (5-6 frunze) și spice de coada calului (1 pahar) se toarnă cvas ( 2 pahare), se adaugă cartofi fierți (2 bucati), hrean (2 linguri), zahar granulat (1 lingură de ceai), sare și muștar (după gust), precum și bucăți de salam (60 g). Se completeză cu smîntînă (2 linguri).



● Spice de coada-calului prăjite



Spice de coada-calului curățate și spălate (200 g) se dau prin pesmete, se sărează, se adaugă smîntînă (60 g) și se prăjesc într-o tigaie.



● Friptură din spice de coada-calului cu ciuperci



Ciupercile uscate hidratate(50 g), se dau prin blender, se amestecă cu spicele de coada-calului (200 g), se adaugă sare, se pun într-o formă metalică, se acoperă cu smîntînă (40 g) și se coace în cuptor.



● Friptură din spice de coada-calului cu carne



Pe fundul unui vas puneți un strat de cartofi tăiați (150 g), apoi un strat de bucăți de carne (200 g) și un strat de coada-calului (200 g). Se toarnă smîntînă (50 g). Vasul se acoperă cu o turtă de aluat, amestecată cu o cantitate mică de grăsime (20 g). Se coace în cuptor.



● Bătute din spice de coada-calului



Spicele de coada-calului spălate (200 g), se toacă bine, se amestecă cu crupă de griș (40 g de), fieartă în lapte (1 pahar). Formați din masa rezultată bătute, dați-le prin pesmet (20 g) și coceți-i în grăsime (20 g) în cuptor.



● Omeletă din coada-calului



Se amestecă bine ouăle crude (3 bucăți), laptele (1 cană) și spice tăiate (2 cani), se toarnă masa rezultată pe o tigaie preîncălzită unsă cu ulei (15 g). Acoperiți-o și coaceți în cuptor. La prepararea omletei puteți folosi cașcaval ras (30 g). În acest caz, în amestec se adaugă 2 ouă.



● Chec din coada-calului



Se taie pistilele (100 g) cu un cuțit, se adaugă piure de cartofi (100 g) și un amestec de ouă (1 bucată) cu lapte (1 cană). Se sărează, se amestecă și se coace în unt (10 g) în cuptor.



● Umplutură pentru pateuri



Spicele de coada-calului (200 g) curățate de coajă se tai emărunt împreună cu un ou fiert (1 bucată), se adaugă ceapă roșie (50 g) și smîntînă (4 linguri). Se sărează și se amestecă.



Planta de coada-calului sub formă de infuzie este utilizată în tratamentul sindromului edematos de diferite origini (disfuncție renală, insuficiență cardiacă cronică); în procese inflamatorii ale vezicii urinare și ale tractului urinar (cistită, uretrită). În dermatologie, planta este utilizată în bolile alergice ale pielii (eczemă, prurit, dermatită atopică etc.), căderea părului, acnee vulgaris, furunculoză, slăbire, ulcer trofic, vasculită, psoriazis, pemfigus, sclerodermie și în alte boli ale țesutului conjunctiv. Sucul plantelor este folosit la hemoragii, vînătăi, răni, ulcere.



Coada-calului este utilizată și în scopuri cosmetice. Cosmeticienii prescriu infuzia de această plantă sub formă de spălături, loțiuni, comprese și băi în procesele inflamatorii ale pielii. Sucul și tinctura de coada-calului ajută bine în dermatită seboreică și seboree uleioasă; are un efect benefic asupra pielii uscate și grase de pe față și mîini. Tinctura de coada-calului intră în compoziția soluțiilor de tratare și întărire a părului.



În scopuri culinare, se colectează părțile aeriene tinere roșii-maronii purtători de spori. Acestea pot fi consumate crude sau tratate termic. Nodulii bogați în amidon sînt recoltați la toamnă tîrziu, săpînd rizomii cu o lopată. Nodulii se fierb împreună cu coaja, după care se curăță ușor.



Lăstarii sporoși amestecați cu alcaliu colorează blana în culoare galbenă și verde, rizomul - într-o nuanță gri-galben. Pulberea din plantă este folosită pentru a lustrui mobila, iar în horticultură decoctul din coada-calului este folosit ca măsură de prevenire a dăunătorilor (acarianul de păianjen, mucegaiul praf).



Planta proaspătă este mîncată bine de vaci și capre (cu creșterea producției de lapte), dar în fîn coada-calului este otrăvitoare. Pentru cai, această plantă este periculoasă pentru sănătate.



Pregătirea materiilor prime



În scop de tratament se utilizează iarba de coada-calului (Equiseti arvensis herba). Recoltarea tulpinilor vegetale de coada-calului are loc pe parcursul întregii verii, uscată rapid la umbră în aer, în pod sau în uscătoare la o temperatură de 40-50 °С.



Compoziție chimică



Iarba de coada-calului conține flavonoide (kaempferol, apigenin, saponaretin, naringenin, dihidroperferol, equizetrin, isoquercetin, luteolin); acid ascorbic (pînă la 0,2%), caroten; acid malic, aconitic, oxalic; sitosterol, tanini, urme de alcaloizi (nicotină, palustrină), derivați ai acidului silicic (pînă la 25%), ulei gras, amărăciune, gume, macro și microelemente.



Proprietăți farmacologice



Infuzia de iarbă de coada-calului mărește și accelerează urinarea, prezintă proprietăți antiinflamatorii.



La pacienții cu insuficienţă cardiacă decompensată cu prezența edemelor, sub influența plantei de coada-calului diureza crește de 2 ori mai mult. Acțiunea începe în prima zi de tratament și se observă pe tot parcursul tratamentului. După întreruperea tratamentului, diureza rămîne ridicată pentru încă 2-3 zile. Tratamentul repetat duce din nou la creșterea diurezei.



Acidul silicic, care se dizolvă în apă și formează săruri, este absorbit ușor în tractul gastro-intestinal. În urină, substanțele de siliciu formează colloizi de protecție care împiedică cristalizarea anumitor componente minerale și astfel împiedică formarea de pietre urinare.



Nu au existat reacții adverse la pacienții cu rinichi sănătoși atunci cînd au utilizat acest medicament. Cu toate acestea, utilizarea prelungită a plantei de coada-calului cauzează iritarea parenchimului renal și, astfel, utilizarea sa nu este întotdeauna sigură. În cazul nefritei și nefrozei, este posibilă iritarea rinichilor, motiv pentru care, în aceste cazuri, coada-calului este contraindicată.



Numeroase studii au stabilit, de asemenea, proprietățile hemostatice și antiinflamatorii ale remediilor din plante preparate din iarba de coada-calului. Selectate din plante, luteolinatul 5-glucosid are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare. Decoctul din coada-calului îmbunătățeste metabolismul fosfor-calciu.



Planta are un efect de detoxifiere, în special, contribuie la îndepărtarea plumbului din organism, ceea ce permite recomandarea utilizării plantei de coada calului în caz de otrăvire cu acest metal greu.



Utilizarea în medicina tradițională



Coada-calului este utilizat pe scară largă în medicina tradițională.



Planta are mai multe denumiri populare: coada-calului, barba ursului, brădișor, coada iepei, coada soparlei, codaie, iarbă de cositor, opintici, peria ursului, brăduț, nuci de pămînt



Decoctul și infuzia din această plantă se iau în afecțiuni ale plămînilor și ale căilor respiratoare, boli ale vezicii urinare, hemoragii interne, malarie, inflamații ale nervului sciatic, diabet zaharat slab și moderat, slăbiciune cardiacă, ateroscleroză și hipertensiune arterială. Proprietățile benefice ale plantei sînt folosite și în gută și reumatism, ca diuretic pentru diverse edeme, în special de origine cardiacă.



În medicina populară, coada-calului se conține în mixuri de plante care sînt utilizate extern în cazul ulcerelor, ranilor vechi. Din infuzie și suc de plantă se fac loțiuni, comprese, băi în caz de lovituri, abcese, furuncule, lichen, eczeme, osteomielită, tuberculoză cutanată, locurile afectate deschise se presoară cu spori sau cu iarbă uscată sub formă de pulbere.



În combinație cu sucul de podbal, sucul de coada-calului este un remediu excelent împotriva tusei, inflamația căilor respiratorii superioare și bronhiilor.



Ca antiemetic (nativomitiv), este utilizat pe scară largă împotriva diareii, dizenteriei, afecțiuni ale ficatului și avezicii biliare.



În medicina populară germană, infuzia din această plantă medicinală este utilizată intern în inflamația căilor respiratorii și ca hemostatic, iar extern pentru spălarea rănilor purulente nevralgice, a ulcerelor și a pentru clătirea gurii în procesele inflamatorii în gură și gît.