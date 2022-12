Ce spun astrele azi, 6 decembrie

Berbec

Banii si beneficiile lor iți vor da bătăi de cap și astăzi. Ai vrea să economisești ceva, însă s-ar putea sa fii nevoit sa cheltuiești pentru nevoile altora. Selectează prioritățile si nu da frâu liber tentației cumpărăturilor. Chiar daca situația bugetului de venituri si cheltuieli te nemulțumește, cu răbdare si discernământ lucrurile se vor redresa. Evita eforturile prea mari.



Taur

Ai energie, chef de tot si toate, dar bine ar fi sa te rezumi doar la treburile personale. Astrele te sfătuiesc să mergi la un salon de întreținere corporală, să-ți programezi cursuri de dezvoltare personala si relationala sau pur si simplu sa-ți pui ordine in lucruri si activitati. Bazeaza-te doar pe fortele tale si încearcă să asculți și parerile celorlalti.



Gemeni

Fii cat mai discret astăzi. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele sistemului renal si pe cele ale gâtului. Visarea cu ochii deschiși la o lume ideală te relaxează și bucură deopotrivă.



Rac

Prietenii iti sunt alaturi. Intalniri, dialoguri, sfaturi de taină, toate apar in jurul tau ca intr-un carusel minunat. Vin catre tine multe informatii prețioase pe care ar trebui sa le notezi. Totusi, unele persoane din anturajul tău nu sunt ceea ce par si ar trebui sa fii prudent. Vorbește mai puțin, asculta mai mult si nu-ți divulga vulnerabilitățile.



Leu

Ar fii bine să-ți îndrepți atenția către relatiile cu șefii. Sunt posibile discutii contradictorii, reproșuri, dar fii prudent si asculta pe indelete ce ti se spune. De retinut ca dreptatea este deocamdată de partea celorlalți. Manifestarea personalității tale lasă mult de dorit, asa incat ar fi binevenite unele corecții în felul tău de a fi.



Fecioara

Relatiile cu strainatatea revin și azi în atentia ta. Ori vei sta de vorba cu cineva aflat departe de granitele tarii, ori te vei gandi la demersuri pentru o calatorie importanta. Pe de alta parte, sunt momente bune pentru a te ocupa de studii pe termen lung. Spre finalul zilei, plimba-te in aer liber, vizioneaza o piesa de teatru sau un film bun.



Balanta

Chestiunile financiare sunt evidențiate și astăzi. Recomandabil este să-ți verifici bugetul de venituri si cheltuieli. Menține un ritm constant în achitarea datoriilor. Evita speculatiile financiare si cheltuielile pe mofturi. In dupa-amaiza zilei detaseaza-te de cotidian si intoarce-ți privirea către laturile spirituale ale vieții. Prudență în relațiile colegiale!



Scorpion

Este bine sa te ocupi de partenerul de viata. Sunt posibile dialoguri aprinse, de aceea fii prudent. Esti foarte combativ si poti răni cu vorbele sau cu privirea. Ascultă ce au de zis ceilalti, pune in balanta cu ceea ce-ți doresti tu si apoi actioneaza in consecință. Proiectele sau colaborările in care esti implicat pot cunoaște reconfigurări.



Sagetator

O zi cu multa agitatie la serviciu. Ai vrea tu sa rezolvi cat mai multe, insa nu prea ai energie. Relatiile colegiale sunt disonante, iar sefii au alte treburi de rezolvat. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de treburile tale si nu raspunde la provocarile celor din jur. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele gâtului. Fii prudent și îngrijește-te corespunzător!



Capricorn

Tu esti maestrul de ceremonii astăzi pentru întregul Zodiac. Veselia si cheful de aventuri de care dai dovada îți poate crea neplaceri in relatia cu persoana iubita. Fii prudent, dozează-ți euforia si incearca sa tii cont si de starile celorlalti. Sunt momente bune pentru a te ocupa de un hobby. Spre seara aduna-i pe cei dragi la o mica petrecere.



Varsator

O zi buna pentru curatenii generale, reparatii curente sau reamenajări interioare. Se poate pune problema achizitionarii unor bunuri patrimoniale. Tendința ta este de a te ocupa mai mult de domeniul profesional in detrimentul vieții personale. Relațiile cu membrii familiei sunt tensionate, însă cu răbdare și discernământ vei rezolva totul cu brio.



Pesti

Astăzi ești mai mult pe drumuri. Se întrezăresc vesti interesante, dar acorda-le atenție doar celor care iti sunt de folos. Pe de altă parte, sunt momente bune de a te gândi la parcurgerea unor forme de școlarizare pe termen scurt, care te vor ajuta, foarte curând să obții un loc de munca mai bun sau la cel actual sa promovezi. Relaxează-te alături de cei dragi!