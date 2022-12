Florile ameliorează activitatea creierului

Florile sînt folosite de mult timp în medicina naturistă pentru a trata diferite afecţiuni. Oamenii de ştiinţă сhinezi au descoperit noi proprietăţi miraculoase, pe care le au plantele în tratamentul bolilor, de la depresie şi insomnie pînă la tumori maligne.



Ghiocelul, această floare de mici dimensiuni, care are culoare albă şi apare la finalul sezonului rece are un conținut sporit de galantamină și poate fi folosit ca leac în cazul bolii Alzheimer. Calităţile terapeutice ale ghiocelului îl pot transforma într-un aliat de încredere împotriva durerilor, acţionînd ca un analgezic. În prezent, se recomandă administrarea de medicamente care conţin galantamină, substanţă chimică regăsită în bulbul de ghiocel. Galantamina afost descoperită și în narcise. Savanții studiază posibilitatea utilizării acestor două flori în tratamentul bolilor oncologice.



Șofranul a atras interesul cercetătorilor din Australia. Atenția specialiștilor a fost atrasă de proprietatea florii de a preveni demența. În plus, șofranul stimulează memoria și are efecte benefice asupra ochilor, are acțiune anticancerigenă și anti-inflamatorie.



Lavanda, la rîndul său, reduce senzația de anxietate și combate insomnia, ameliorează durerea și starea de agresiune tipică pentru persoanele care suferă de demență.



Potrivit oamenilor de știință, florile au proprietăți vindecătoare, ajută la îmbunătățirea sănătății, ajută la evitarea îmbătrînirii premature.