Ce spun astrele azi, 3 decembrie

Berbec

Esti capricios la finalul acestei saptamani, astfel ca totul in jur ti se pare ca este impotriva ta. Este vorba doar despre o perceptie momentana si subiectiva. Starile tale de spirit se datoreaza relatiilor incerte cu partenerul de viata sau cu cei profesionali. Este momentul sa te detasezi de ceilalti si sa te gandesti serios la tine si planurile tale de viata. Schimbarile bat la usa in toate domeniile vietii.



Taur

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie relatiile cu ceilalti si felul in care te raportezi la evenimentele din preajma ta. Ai dori sa schimbi multe, sa ajuti pe altii sau sa pleci intr-o vacanta. Insa, realitatea inconjuratoare te indeamna sa fii vigilent si prezent acum si aici, in toate domeniile vietii cotidiene. Rezerva momente pentru odihna, plimbari in aer liber si discutii amicale cu cei dragi.



Gemeni

Relatiile cu prietenii sunt tensionate in aceste zile de weekend, asa incat ar fi bine sa te tii departe de ei. Este posibil sa fii tentat sa apelezi la ajutorul unora pentru a-ti rezolva diverse chestiuni personale sau chestiuni legate de cei dragi. Mai bine este sa ai incredere in Ierarhiile spirituale si sa le ceri ajutorul, decat sa apelezi la pamanteni. Traversezi o perioada in care numai spiritual poti rezolva totul.



Rac

Evenimentele cu multa lume reprezinta tema principala de la sfarsitul acestei saptamani. Dar ar fi bine sa le selectezi pe cele care iti sunt de folos si care te fac sa te simti in largul tau. Unii vor dori sa-ti prezinti ideile in pubic, altii te vor provoca pe diverse teme, insa tie iti vor placea toate acestea pana la urma. Se recomanda prudenta in vorbe si gesturi, deoarece riscul de a gafa serios este mare.



Leu

Studiul, lecturile, vizitarea târgurilor de sezon, participarea la sesiuni pe teme diverse sunt preocupari care iti aduc multa voie buna, dar si informatii pretioase la acest final de saptamana. Sunt posibile intalniri si dialoguri cu persoane erudite, specializate in domenii variate. Chiar te poti gandi la imbogatirea bagajului educational si sa urmezi un program de instruire, fie pe cont propriu, fie intr-un cadru organizat oficial.



Fecioara

Cheltuielile comune cu altii sunt o tema delicata in aceste zile de weekend. Ar fi bine sa-ti selectezi prioritatile personale, dar sa ai in vedere si ceea ce trebuie sa achiti impreuna cu altii. Datoriile trebuie rezolvate, pentru ca altfel se vor aduna prea multe si iti va fi mai greu sa le rezolvi onorabil pe toate. Rezerva momente pentru odihna si pentru meditatii interioare. Ai nevoie de legatura cu Divinitatea.



Balanta

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie relatiile parteneriale si colaborarile in care esti implicat. Ar fi bine sa-ti revizuiesti conduita vizavi de oamenii alaturi de care desfasori activitati profesionale. Traversezi o perioada in care exagerezi cu munca, iar plata sau recunostinta celorlalti lasa de dorit. Hiba este la tine, pentru ca fie trebuie sa renunti la o colaborare, fie trebuie sa schimbi strategia de lucru.



Scorpion

Zilele acestui weekend te predispun la multa munca, fie ca mergi la serviciu, fie ca stai acasa. Cumva esti manat din umbra de a munci mult si de a te feri de odihna si relaxare. Fii prudent pentru ca exista riscul sa obosesti. De asemenea se pot accentua unele afectiuni vechi. Evita pe cat posibil consultatiile si analizele medicale. Plimbarile usoare in aer liber, somnul si dialogurile amicale cu cei dragi te ajuta mult.



Sagetator

Ai dori sa te distrezi la sfarsitul acestei saptamani, dar persoanele dragi se pare ca au alt program. Nevoia de afectiune este mare, dar dificil de implinit de catre cine vrei tu. Insa, un animal de companie, cativa prieteni de incredere sau desfasurarea unor activitati de genul hobby ti-ar bucura sufletul. Tine cont si de dorintele sau sfaturile celorlalti, pentru ca la momentul potrivit acestia iti vor fi alaturi.



Capricorn

In familie este forfotă, pentru ca fie trebuie sa desfasurati activitati domestice de anvergura, fie primesti vizite. Este rost de intalniri si dialoguri cu neamurile, dar si de vizite in locurile natale sau in locurile copilariei. Fii prudent si evita discutiile zgomotoase si reprosurile. Indatoririle profesionale urgente iti pot rasturna programul propus cu cei dragi. Totusi te poti descurca si in plan personal si in plan profesional.



Varsator

Esti cufundat in ganduri la finalul acestei saptamani. Dialogurile cu ceilalti iti pot oferi informatii pretioase vizavi de o calatorie in strainatate sau despre cum sa-ti imbunatatesti competentele profesionale. Ar fi bine sa eviti discutiile ample, pentru ca exista riscul sa spui anumite chestiuni personale care apoi, ceva mai tarziu vor fi folosite impotriva ta. Odihneste-te si detaseaza-te de tumultul cotidian.



Pesti

Cheltuielile cotidiene iti dau multe batai de cap la sfarsitul acestei saptamani. Veniturile iti cresc constant, insa se pare ca esti tentat sa te orientezi spre metode si mijloace incorecte pentru a le obtine. Dincolo de nevoile tale si cele ale persoanelor dragi exista lucruri mult mai importante spre care ar trebui sa-ti indrepti atentia. Spre exemplu, sa folosesti strictul necesar din realitatea cotidiana.