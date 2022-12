Ce se va întâmpla cu oamenii în viitor? Previziuni pentru anul 1 milion

Majoritatea speciilor sunt tranzitorii. Speciile dispar, devin altele noi sau se transformă de-a lungul timpului din cauza mutațiilor genetice și schimbărilor climatice. O specie mamiferă obișnuită ar fi de așteptat să existe timp de un milion de ani. Oamenii moderni, Homo sapiens, există de aproximativ 300.000 de ani. Așadar, ce-ar fi dacă vom ajunge să existăm până la un milion de ani?



Autorul de romane științifico-fantastice H. G. Wells a fost primul care a realizat că oamenii ar putea evolua și deveni ceva deosebit de „extraterestru”. În eseul său din 1883, „Omul în anul 1 milion” (Man in the year million), Wells și-a imaginat ceva ce astăzi a ajuns un clișeu, anume creaturi cu corpuri mici și creieri mari. Mai apoi, Wells a speculat că oamenii s-ar putea diviza în două sau mai multe specii.



Viitorul este imposibil de prezis cu acuratețe



Deși modelele evolutive ale lui Wells nu au trecut testul timpului, cele trei opțiuni de bază pe care le-a avut în vedere încă mai sunt valabile. Omenirea ar putea dispărea, ar putea evolua în alte specii noi sau s-ar putea schimba. Un ingredient în plus este astăzi biotehnologia, care ar putea crește considerabil probabilitatea pentru oricare dintre acele opțiuni.



Tehnologiile viitoare anticipate, cum ar fi augmentarea umană, emularea cerebrală (adică încărcarea creierului într-un computer) sau Inteligența Artificială (AI), ar putea produce forme tehnologice de noi specii nemaivăzute în biologie.



Viitorul este imposibil de prezis cu acuratețe. Totul depinde de trei factori principali: idei și acțiuni precum și limitele biologice și tehnologice momentan necunoscute.



Speciația, cel mai probabil scenariu pentru viitorul omenirii



Anders Sandberg, cercetător la Institutul pentru Viitorul Umanității și Școala Oxford Martin din cadrul Universității Oxford, Marea Britanie, crede că cel mai probabil scenariu va fi speciația, adică atunci când o specie se divide și formează alte specii noi.



Mulți dintre noi doresc să îmbunătățească tot ce înseamnă să fii uman, fie că este vorba despre încetinirea sau oprirea procesului de îmbătrânire, îmbunătățirea inteligenței și augmentarea corpurilor. Toate acestea ar putea duce în cele din urmă la noi specii de oameni.



Este de așteptat ca unii oameni să refuze tehnologiile de augmentare, chiar dacă acestea vor deveni ieftine și accesabile așa cum s-a întâmplat în cazul telefoanelor mobile, din principii și motive personale.



Ce avantaje are „inteligența software”?



Pe termen lung, ar trebui să ne așteptăm ca majoritatea oamenilor augmentați, cu fiecare generație care apare (sau cu fiecare actualizare), să devină una sau mai multe specii „post-umane”, iar o specie va rămâne cea care opune rezistență tehnologiei, așa-numiții „oameni reali”.



Prin emularea cerebrală, o tehnologie speculativă prin care o persoană își scanează creierul la nivel celular și apoi reconstruiește o rețea neurală echivalentă într-un computer pentru a crea „inteligență software”, omenirea ar putea ajunge chiar mai departe.



Există multe motive pentru care unii oameni ar dori să facă așa ceva, cum ar fi îmbunătățirea șanselor de imortalitate (prin crearea de copii și rezerve) sau transportul cu ușurință prin Internet sau radio în spațiu.



„Inteligența software” are multe alte avantaje. Din punct de vedere al resurselor, tehnologia ar fi foarte eficientă. O entitate virtuală are nevoie doar de energie de la Soare și câteva materiale pentru a produce microcipuri.



Multe minți vor deveni software



Este puțin probabil, însă, că omenirea va rămâne singura specie inteligentă de pe Pământ, argumentează Anders Sandberg, într-un articol publicat în Science Alert.



Momentan, Inteligența Artificială avansează rapid. Deși există incertitudini și conflicte profunde cu privire la momentul și modul în care ar putea deveni conștientă, Inteligența Artificială Generală (adică tehnologia care poate înțelege și învăța orice probleme intelectuale la fel ca un om, spre deosebire de cea specializată pe anumite sarcini) își va face apariția, iar unii experți cred că este posibil să fim martori la așa ceva în acest secol sau chiar mai devreme.



La un moment dat, oamenii de pe Terra ar putea fi înlocuiți în mare parte de „inteligență software” sau Inteligență Artificială, ori o combinație între cele două.



În cele din urmă, multe minți vor deveni software. Cercetările sugerează că, în curând, computerele vor deveni mult mai eficiente din punct de vedere energetic.



Mințile software nu vor avea nevoie să mănânce și să bea apă, acestea fiind moduri ineficiente de obținere a energiei.



Oamenii „naturali” vor rămâne în societățile tradiționale



Asta înseamnă că vom putea să obținem mai multe minți artificiale per kilogram de materie și wați de energie solară decât minți umane în viitorul îndepărtat. Ființele fizice au un dezavantaj important în comparație cu entitățile software, având în vedere că există în lumea leneșă și greoaie a materiei. Totuși, ființele fizice sunt autonome, spre deosebire de cele software care se pot evapora dacă centrul de date este perturbat.



Oamenii „naturali” vor rămâne în societățile tradiționale foarte diferite de cele ale oamenilor „software”. Acest scenariu nu este foarte diferit de societățile Amish din zilele noastre, ale căror stil de viață umil este încă posibil (și protejat) în Statele Unite ale Americii. Nu este neapărat o regulă ca societățile din jur să distrugă societățile mai mici și primitive. Omenirea a elaborat drepturi ale omului și legi, iar ceva similar ar putea continua și pentru oamenii care vor alege să rămână „normali”.



O predicție pentru anul 1 milion



Este acesta un viitor bun? Mare parte din răspuns va depinde de valorile fiecăruia. O viață bună ar putea presupune relații semnificative cu alți oameni și traiul într-un mediu pașnic și prosper. Din acest punct de vedere, o specie „post-umană” ciudată nu este necesară. Avem nevoie doar să ne asigurăm că „micul nostru sat” va continua să funcționeze (probabil protejat de o tehnologie nevăzută).



Anders Sandberg are propria sa predicție pentru anul 1 milion. Unii oameni arată mai mult sau mai puțin ca noi, însă nu mai suntem atât de numeroși. Mare parte din suprafața Pământului a devenit sălbatică, după ce a nu mai fost nevoie de terenuri agricole și orașe.



Cel mai probabil motiv pentru dispariția oamenilor biologici



Sub copertine de silicon în deșertul Sahar, trilioane de minți artificiale se reunesc. Centrele uriașe și fierbinți de date care alimentează aceste minți amenințau cândva planeta. Acum, majoritatea orbitează Soarele, formând o structură tot mai mare, o sferă Dyson, prin care fiecare watt de energie alimentează gânduri, conștiență, complexitate și alte lucruri ciudate pe care încă nu le cunoaștem.



Dacă oamenii biologici vor dispărea, cel mai probabil motiv (în afară de pericolele evidente și urgente de acum) va fi o lipsă de respect, toleranță și acord cu alte specii „post-umane”.