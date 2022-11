Alimentele fermentate sînt alimente ce au suferit un proces de fermentatie – in care componentele alimentelor, cum ar fi zaharurile naturale, sînt descompuse de drojdii si bacterii in alte substante benefice. Rezultatul final este un aliment bogat in probiotice si o varietate de alti nutrienti. Alimentul fermentat are caracteristici diferite fata de forma sa originala.



Fermentarea a fost folosita din vechi timpuri ca proces de conservare a alimentelor in care zaharurile sînt descompuse de bacterii si drojdii. Ca atare, alimentele fermentate sînt o sursa excelenta de probiotice, deoarece contin bacterii vii benefice. Murarea, pe de alta parte, este un proces de conservare ce poate folosi un amestec de apa si sare (saramura), dar si un acid, ca otetul.



Beneficii pentru sanatate



Fermentarea alimentelor imbunatateste in primul rand termenul de valabilitate si ofera gust, aroma si textura specifice. De asemenea, ne permite sa consumam alimente altfel necomestibile.



Principalele beneficii pentru sanatate ale alimentelor fermentate includ:



*imbunatatirea digestiei si a functiei cognitive;

*sustinerea imunitatii;

*reducerea simptomelor de intestin iritabil;

*sustinerea densitatii osoase;

*reducerea riscului de alergii etc.



Consumul de alimente fermentate are multe efecte pozitive nu numai asupra sistemului digestiv, ci asupra intregului organism. Aceste alimente pot fi utile pentru cresterea anticorpilor si pentru construirea unui sistem imunitar mai puternic. In plus, aceste alimente regleaza apetitul si pot reduce pofta de zahar si carbohidrati rafinati, scrie Noi.md cu referire la sfaturimedicale.ro.



Alimentele fermentate si sanatatea digestiva



Alimentele fermentate precum iaurtul, chefirul si muraturile contin bacterii lactice ca urmare a procesului de fermentatie. Bacteriile lactice sînt un tip de bacterii bune care scad nivelul pH-ului, facandu-l mai putin potrivit pentru bacteriile rele. Nu numai ca bacteriile lactice scad pH-ul intestinului pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor rele, dar impiedica si ca bacteriile rele sa se ataseze de peretii tractului gastro-intestinal. Bacteriile din alimentele fermentate produc, de asemenea, vitamine si enzime care sînt benefice pentru digestie/sanatatea intestinala.



Alimentele fermentate furnizeaza probiotice. Probioticele pot ajuta organismul in mai multe modalitati: ajuta la reducerea simptomelor gastrointestinale, la prevenirea infectiilor virale si la scaderea nivelului de anxietate si stres. Unele alimente fermentate care includ probiotice sînt iaurtul, varza murata, kimchi, miso si kombucha. Probioticele sînt importante in mentinerea sanatatii microbiomului intestinal – echilibrul dintre bacteriile bune si cele rele. Beneficiile alimentelor fermentate pot include reducerea simptomelor de diaree infectioasa, sindromul colonului iritabil sau colita.



Alte beneficii



In plus, unele studii, mai limitate, sugereaza ca bacteriile intestinale benefice pot juca un rol in sanatatea generala. Alimentele bogate in probiotice, cum ar fi produsele fermentate, pot reduce simptomele a numeroase afectiuni, inclusiv:



*depresie si anxietate;

*infectii ale tractului urinar;

*osteoporoza;

*probleme respiratorii;

*tulburari hormonale;

*disfunctii renale si hepatice etc.



Unele studii sugereaza ca alimentele fermentate pot reduce anxietatea si ca poate exista o legatura intre tulburarea de anxietate si sanatatea intestinului. O mare parte a emotiilor noastre par sa fie influentata de sistemul nervos enteric sau de la nivel intestinal. Se pare ca microbiomul influenteaza comunicarea intestin-creier, controlul dispozitiei si comportamentele, de unde si termenul „conexiune intestin-creier”.