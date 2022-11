Experimentul care ne va arăta dacă trăim într-o simulare

Până acum, cei mai mulți oameni au auzit de „teoria simulării”, conform căreia trăim într-o lume virtuală avansată. Dar un fizician teoretician spune acum că nu numai că are o modalitate de a testa conceptul, dar că finanțează participanți pentru a-l realiza.



Într-un eseu pentru The Conversation, fizicianul Melvin Vopson de la Universitatea din Portsmouth, din Anglia, a expus teoria din spatele testului său de simulare, care se bazează pe ideea că „un univers simulat ar conține o mulțime de biți de informație peste tot” și că acești biți ar „reprezenta codul”.



„De aceea, detectarea acestor biți de informații va dovedi ipoteza de simulare”, a scris Vopson în studiu.



Teoria simulării, studiată



Bazându-se pe propriul său „principiu de echivalență masă-energie-informație (M/E/I)” propus recent, care sugerează că „masa poate fi exprimată ca energie sau informație, sau invers”, fizicianul consideră că biții de informație ar avea o masă mică. Dacă cineva poate găsi masa acelor biți, adaugă el, teoretic ar fi detectarea biților înșiși.



Conform teoriei sale M/E/I, Vopson a sugerat că informația ar putea fi considerată a cincea formă de materie din univers după solide, lichide, gaze și plasme. Experimentul care a urmat are un sens oarecum complicat.



„Experimentul implică ștergerea informațiilor conținute în interiorul particulelor elementare, lăsând antiparticulele lor să se anihileze într-un fulger de energie”, a scris fizicianul, „emițând „fotoni” sau particule de lumină”.



Mai concret, Vopson caută să demonstreze că biții de informații există prin introducerea particulelor care îi conțin în opusele lor, făcându-le să explodeze și emițând fotoni.



Pentru a reuși, așa cum a scris Vopson pe pagina sa Indiegogo, fizicianul caută să „construiască un sistem de anihilare a pozitronilor-electroni de lucru” care să conțină „componente personalizate care să permită detectarea fotonilor gamma și infraroșii simultan”.



În mod evident, se întâmplă multe aici și, până acum, campania a strâns doar aproximativ o mie de dolari din obiectivul său de aproximativ 219.000 de dolari. Cu toate acestea, este incitant că cineva va pune, în sfârșit, la încercare teoria „alien simulation” – deși nu se știe ce va rezulta.