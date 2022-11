Expoziţie-târg de păsări exotice la Cetatea Soroca

Porumbei regali, încălţaţi şi cei cu coadă de păun au putut fi admiraţi la expoziţia desfăşurată duminică în preajma Cetăţii Soroca. Sutele de păsări, unele mai graţioase decât altele, au atras atenţia vizitatorilor, iar cei pasionaţi şi-au cumpărat specii rare de porumbei, crescuţi la noi în ţară.



Pentru unii columbofili, îngrijirea porumbeilor este o pasiune transmisă din generaţie în generaţie. Păsările pe care le deţin sunt decorative şi doar în cazuri rare ajung în farfurii. Crescătorii de hulubi au adus la expoziţie cele mai frumoase şi deosebite exemplare, iar unii au făcut schimb între ei de păsări.



„Am venit cu diferite specii de păsări şi animăluţe. E o pasiune de mic copil, când încă mergeam pe sub masă tot luam câte un hulub de la vecini şi îl schimbăm cu altul şi timpul mi-a arătat că acest obicei mi-a rămas în sânge”.

„Am venit din Tiraspol la expoziţie şi am lăsat în libertate doi porumbei care s-au aşezat pe Cetate. Porumbelul este pasărea păcii”.



„Porumbeii pentru mine sunt viaţa, cu ei mă culc, cu ei mă scol. Am 27 de specii de porumbei, mai am găinuşi, fazani, păuni. La mine e ca la zoo acasă”.



„Am dat drumul la 250 de porumbei ca simbol al Păcii. Suntem la margine de ţară şi vrem lumea sa se bucure de acest eveniment şi să fie pace în ţară”, a menţionat organizatorul evenimentului, Sergiu Atamanenco.



La expoziţia de porumbei organizată în preajma Cetăţii Soroca au fost aduse şi alte păsări de rasă, dar şi mici animale domestice precum iepuri şi nutrii. La eveniment au participat peste 400 de columbofili veniţi din întreaga ţară.