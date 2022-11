Ce se întîmplă în organismul tău, dacă mănînci slănină cu ceapă!

Cînd cercetarile medicale au descoperit actiunile negative ale produselor alimentare noi, care au incercat sa inlocuiasca grasimile traditionale, specialistii si-au indreptat atentia catre slanina, un aliment fara E-uri, coloranti si conservanti.



Si au primit raspuns la intrebarea: de ce stramosii nostri au fost sanatosi si puternici? Ei bine, s-a dovedit ca slanina intareste sistemul imunitar. Aceasta calitate se datoreaza acidului arahidonic, care favorizeaza scaderea colesterolului, imbunatateste functiile de protecţie ale organismului şi, de asemenea, este necesar pentru producerea compusilor chimici responsabili pentru raspunsurile imune şi reactiile inflamatorii.



* Cantitati mici de grasime sunt de folos pentru inima di vasele de sange, reglementeaza contractiile musculare ale organelor interne, inclusiv ale muschiului cardiac, si sprijina tonusul vascular.



* Fumatorii au, de asemenea, un beneficiu daca mananca putina slanina, datorita faptului ca ea contine seleniu. Acest microelement intareste sistemul imunitar si previne oxidarea in organism. Astfel, pagubele produse de tigari se reduc partial.



* Slanina incetineste si intoxicarea alcoolica, prin acoperirea peretilor stomacului cu grasime si crearea pansamentului gastric, care previne absorbtia rapida de alcool din stomac. Alcoolul trece mai departe in intestin, unde, totusi, va fi absorbit, dar treptat.



Grasimea de porc



Este utilizata pe scara larga in medicina populara, inca din negura timpului. Iata cateva retete din batrani:



* Remediu pentru dureri de articulatii. Inainte de culcare, se freaca bine articulatiile bolnave cu untura topita sau cu slanina veche, tocata prin masina de carne, la care se adauga o lingura de miere de albine. Deasupra se aplica celofan sau hartie de pergament, se inveleste cu un fular sau un batic de lana si se lasa sa actioneze peste noapte.



* Tulburarea mobilitatii articulare dupa traumatisme. Zona afectata se freaca cu 100 g grasime de porc, amestecata cu o lingura de sare, apoi se bandajeaza cu un strat gros de lana.



* Mastita. Pe locul inflamat se aplica o felie subtire de slanina veche, deasupra se pune o bucata de staniol de la o ciocolata sau dintr-un pachet de tigari şi se bandajeaza sau se lipeste cu leucoplast.



* Eczema. Se topeste slanina nesarata si se raceste la 35 de grade. Se amesteca bine 2 linguri de grasime topita cu albusuri de la 2 oua crude, 100 g pasta din fructe de solanum (zarna, lasnicior), 3 linguri suc de rostopasca. Alifia se lasa la macerat 2-3 zile, la rece, apoi se ung locurile bolnave, de 2 ori pe zi.



* Dureri de dinti. O felie mica de slanina nesarata se aplica pe dintele dureros, intre gingie si obraz, pentru 15-20 de minute. Durerea de dinti dispare treptat.



* Pinten osos (ciocuri). Preparati un unguent din 100 g slanina nesarata de porc, tocata marunt, un ou crud si 100 ml otet concentrat (esenta). Borcanul cu amestecul se tine intr-un loc intunecos, pana la dizolvarea completa a slaninei, amestecand periodic. Inainte de procedura, calcaiul se tine in apa fierbinte, apoi se aplica pe zona dureroasa un tampon de vata imbibat in unguent. Compresa se aplica pe timp de noapte, dimineata se spala talpa cu apa calda. Durata tratamentului este de 5-7 zile.