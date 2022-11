Despre ce tac medicii. Proprietățile miraculoase ale pelinului…

Este o plantă medicinală foarte valoroasă. Istoria despre ea vine din trecutul îndepărtat. În antichitate, pelinul era considerat o plantă de cult, cu proprietăți de purificare a lumii spirituale și fizice.



Yoghinii și budiștii foloseau uleiul de pelin la meditație, drept cel mai bun remediu pentru concentrare. Și azi mulți oameni cred că aroma de pelin sperie duhurile rele, protejează de deochi și vrăji.



Cea mai mare popularitate în popor pentru proprietățile sale medicinale, purificatoare și cosmetice a obținut-o pelinul amar. El se deosebește de alte plante printr-o culoare sură-argintie. Suprafața frunzelor de pelin au o culoare albă, iar stebla de asemenea este surie. Florile sînt galbene.



Frunzele de pelin se culeg pînă la înflorire, fiind rupte fără rădăcini. Steblele plantei împreună cu vîrfurile sînt tăiate la începutul înfloririi. Se usucă la umbră, în spații bine aerisite.



Termenul de păstrare – 2 ani.



Valoarea pelinului amar și folosirea lui a crescut împreună cu descoperirile în domeniuli microorganismelor din organismul nostru.



Așa ca toxoplasma, hlamida, tricomonaza, gonoreea, ciupercile de drojdii, viruși, micoplasme, ureaplasme, gardnerella etc. ucid încet dar sigur organismul omului, provocîndu-i boli periculoase. Precum arată studiile circa 90% din populația planetei sînt afectate de microorganisme.



Prezența aceste infecții provoacă perturbarea schimbului de substanțe în organism, conduce la inflamația duodenului, diferite boli ale ficatului și căilor biliare, afecțiuni ale pielii (diateză, alergie, eczemă, psoriaz etc.), infarct, diferite răceli cu eliminarea sputei și puroiului.



Curățarea cu pelin. Curățarea organismului cu decoct de pelin, irigarea vaginului ( 1 linguriță la un pahar de uncrop, se infuzează 10 minute – dimineața și seara) este o procedură foarte eficientă și necesară, ce trebuie efectuată cu regularitate de femei.



Pelinul mai este bun la curățarea organismului de diferiți paraziți.



Iată cîteva dintre rețetele eficiente împotriva paraziților:



1 Pelin și cuișoare(praf). Pelinul, cuișoarele, semințele de in se macină și se ia în părți egale cîte jumătate de linguriță. Amestecul se bea cu un pahar de suc de morcov. Ajută să scăpați de viermi și alți paraziți. Pelinul acționează asupra paraziților maturi de 100 de tipuri, iar cuișoarele asupra larvelor și ouălor. Aceste componente trebuie utilizate împreună.



2. Tinctura de pelin și semințe de dovleac (rețeta de la Vanga). Se iau în părți egale frunze de pelin și semințe zdrobite de dovleac, peste acest amestec se toarnă votcă în proporție de 1:3. Se ține o săptămînă la cald sau la soare.



Se bea de două ori pe zi cîte un păhărel pe nemîncate, sau cu jumătate de oră înainte de prînz sau cină. Cura se ține cîteva săptămîni, pînă cînd stomacul nu se curăță complet de paraziți.



3. Curățirea cu pelin uscat. Luați pelin uscat și măcinați-l în praf, aproape 100 g. De ce anume uscat? Deoarece decoctul precum arată practica nu ajunge în colțurile îndepărtate ale intestinului, el se asimilează pe drum și rămîne în concetrație mică. Este important ca pelinul să treacă prin întregul aparat digestiv și să trateze toate sectoarele.



În primele 3 zile și în fiecare 2-2,5 ore, administrați cîte 1 linguriță fără vîrf cu peliln: porția o punem în gură și bem apă.



Reiese 5-6 ori pe zi, iar apoi reducem pînă la 3-4 prize, fără a le lega de mese. Cursul tratamentului cu pelin amar – 1 săptămînă, în curățare este implicat întregul organism. Se recomandă 2 cure pe an – primăvara și toamna. De asemenea, trebuie ținută o dietă vegetariană în timpul tratamentului și făcute clisme (1 dată pe zi) și spălarea vaginului (dimineața și seara) din infuzie de pelin ( 1-2 lingurițe la o lingură de uncrop, se infuzează pînă la răcire).



În timpul curei cu pelin se observă slăbiciune, acutizarea unor vechi maladii.



Cea mai eficientă metodă și cel mai important – nu amară : se pun cîteva flori de pelin în pîine și se înghit.



Pelinul este contraindicat în cazul sarcinii și alăptării, enterocolite, scurgeri de sînge și anemie. Nu e de dorită aplicarea pelinului în cazul gastritei și ulcerului. Nu trebuie utilizată de cei alergici la pelin.