Un asteroid a fost detectat cu doar câteva ore înainte să lovească Pământul. Unde s-a prăbușit?

Astronomii au detectat un asteroid cu doar câteva ore înainte să lovească Pământul, în dimineața zilei de 19 noiembrie, în apropiere de Lacul Erie din Canada.



Aceasta nu este prima oară când astronomii detectează în acest an o rocă spațială cu doar câteva ore înainte să ne lovească planeta. Totuși, de această dată, asteroidul a intrat în atmosfera Pământului deasupra unei zone populate, străbătând cerul din Toronto, Canada. Evenimentul a fost observat de zeci de martori și camere de supraveghere, iar unii oameni au auzit și simțit impactul meteoritului.



Ye Quanzhi, astronom la Universitatea din Maryland, SUA, care studiază asteroizi, comete și meteori, a anunțat pe rețeaua de socializare online Twitter că „se pare o rocă spațială va cădea în Lacul Erie în circa două ore (în jur de 10:30 dimineața)”.



Un asteroid a lovit într-o zonă deosebit de populată



Astronomul a distribuit și o informare de la Centrul NASA pentru Studiul Obiectelor din Apropierea Pământului. Obiectul, numit C8FF042, a fost acum eliminat de pe pagina centrului pentru că a lovit Terra și nu mai reprezintă un pericol.



În jurul orei 09:29 (ora României), Richard Moissl a scris pe Twitter că asteroidul ar trebui să lovească în jurul orei 10:26 (ora României). Estimarea s-a dovedit a fi incredibil de precisă.



Camerele de supraveghere din zona orașului Toronto au surprins „mingea de foc” pe cer la orele 10:25 și 10:26, în dimineața zilei de 19 noiembrie. Camerele de la Turnul CN din Toronto, turn de comunicații și observare, au observat intrarea aproape orizontală a asteroidului în atmosfera Terrei, informează EarthSky.



„L-am auzit și am simțit de parcă s-a mișcat casa”



Din fericire, roca spațială a avut o dimensiune mai mică de 1 metru. Impactul s-ar fi produs la nord de Lacul Erie, la vest de Buffalo, New York, la est de Detroit și sud-vest de Toronto. Având în vedere că zona este foarte populată, mulți oameni au putut vedea „mingea de foc” pe cer. Internauții au scris pe Twitter că au văzut o lumină puternică și că au auzit un boom sonic. Un utilizator a scris că „l-am auzit și am simțit de parcă s-a mișcat casa”. „Am crezut că a explodat un generator din apropiere”, a adăugat utilizatorul.



Asteroidul C8FF042 a fost descoperit de David Rankin, iar între timp roca spațială a fost numită WJ1.