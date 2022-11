În cazul unei situații complicate, rezervele de stat sunt suficiente pentru două luni

În cazul unei situații complicate, rezervele de stat sunt suficiente pentru două milioane de cetățeni pentru o durată de două luni. Rezervele de cărbune sunt completate la 100%, cele de păcură – în proporție de 80%, iar de grâu – de 94%. Informația a fost comunicată de către directorul Agenției Rezerve Materiale, Marin Lisî, pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



În acest an Guvernul a decis să majoreze rezervele de grâu cu 113%. În luna august, Agenția a anunțat un tender pentru achiziția a 42 de mii de tone de grâu alimentar, însă licitația a eșuat. Licitația repetată, desfășurată în septembrie, la fel nu s-a soldat cu succes, în lipsă de ofertanți.



Agenția Rezerve Materiale achiziționează tot ce este necesar prin intermediul unor tendere separate. Datele despre acestea sunt deschise și pot fi găsite în sistemul electronic MTender. În cazul unor contracte de achiziții publice, câștigătorii au fost deja anunțați. Altele sunt în stadiul evaluărilor.



După începutul războiului din Ucraina și a afluxului de refugiați în Republica Moldova, agenția a acordat un ajutor consistent pentru crearea centrelor provizorii pentru refugiați din punctele de trecere a frontierei Palanca și Otaci. În plus, a fost acordat ajutor și părții ucrainene. Agenția Rezerve Materiale a Ministerului de Interne a achiziționat paturi pliante și din metal, perne, ulei vegetal, păcură, conserve și grâu etc. de sute de milioane de lei.



Instituția intenționează să cumpere acum 67 de plite din fontă pentru încălzirea încăperilor, nouă piloni din beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă, 20 de bărci cu vâsle și motor, 20 de tone de conserve din carne înăbușită. Valoarea contractelor de achiziție atinge suma de 7,5 milioane de lei.



Agenţia nu indică în descrierea bunurilor achiziționate destinația acestora. Solicitată de Europa Liberă să explice în ce scop și cât de frecvent sunt cumpărate niște bunuri sau altele, instituția a răspuns că „această informație este clasificată ca secret de stat”. Serviciul de presă al instituției a comunicat că rezervele de stat se completează anual și a sugerat că o mare parte dintre licitații „s-au desfășurat în contextul amenințărilor regionale”.