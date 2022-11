Ce spun astrele azi, 19 noiembrie

Berbec

Sambata este bine sa-ti finalizezi treburile de rutina, atat in plan personal, cat si in cel profesional. Alcatuieste planuri in acest sens, astfel incat in urmatoarele patru saptamani sa-ti fie comod sa desfasori activitatile programate. Insa, fereste-te de excese si de a vorbi prea mult despre tine si intentiile tale. Duminica ar fi bine sa te relaxezi alaturi de partenerul de viata sau de rudele dragi.



Taur

Finalul acestei saptamani iti aduce aminte despre iubirile din trecut si astfel vei face tot soiul de scenarii despre cum ar fi fost daca si cu parca. A face comparatii intre atunci si acum este o idee nepotrivita, deoarece acum nevoile tale afective sunt cu totul altele si chiar personalitatea ta este mult schimbata. Fii ingaduitor cu tine insuti si iubeste-te asa cum esti! Cei dragi pot vei spre tine numai daca te deschizi sufleteste fata de ei si-i accepti asa cum sunt.



Gemeni

Relaxeaza-te in acest weekend, acasa, alaturi de membrii familiei. Sunt momente bune pentru a stabili planuri comune de viitor, pentru a primi si oferi sfaturi, pentru a face vizite rudelor sau a primi la tine acasa rude. Foloseste-ti forta, generozitatea, stralucirea si creeaza un mediu ambiant placut, linistit, amuzant pentru toata lumea. Chiar daca, unii iti vor raspunde altfel decat iti doresti tu, pana la urma vei fi multumit de cele realizate in aceste zile.



Rac

Sunt zile excelente pentru a te gandi pe indelete la planuri de viitor, la felul in care ar fi bine sa iti modelezi personalitatea si felul de a gandi. Foarte posibil sa gesesti pe cineva de incredere in anturajul apropiat cu care sa dezbati toate acestea intr-un mod foarte serios si cu efecte pe termen lung. Ar fi bine sa asculti mai mult si sa vorbesti strictul necesar, deoarece interlocutorul tau iti va spune o multime de lucruri interesante despre tine si viitorul tau.



Leu

Sunt posibile discutii importante pe tema veniturilor tale din activitatea desfasurata la un loc de munca, cu persoane din anturajul profesional. Se pare ca iti vor creste cheltuielile fie pe programe, cursuri de calificare, formare, perfectionare, fie pentru a achizitiona mijloace materiale care sa te ajute in rezolvarea sarcinilor de lucru de la serviciu. Totusi, gandeste-te pe indelete la toate acestea si selecteaza ce este prioritar.



Fecioara

Se pare ca pentru sfarsitul acestei saptamani, tu ti-ai planificat anumite activitati strict personale, insa ceilalti iti vor propune cu totul altceva. Este posibil sa fii nevoit sa urmezi propunerile altora, fie din obligatie, fie pur simplu sa ii multumesti pe cei dragi. In orice situatie te vei afla, fii prudent si evita sa iesi prea mult in evidenta. Cu putin efort iti va ramane suficient timp si pentru a-ti indeplini dorintele tale.



Balanta

Dedica mai mult timp dialogului interior, meditatiilor in locuri sfinte sau participarii la seminarii pe teme spirituale. Sunt momente excelente pentru activitati personale care sa te apropie de divinitate. Astfel chiar daca altii te imbie sa te alaturi in disctractii si aventuri, fii ferm si urmeaza-ti vocea interioara. Te vei simti mult mai bine in singuratate, in locuri incarcate de energie pozitiva sau in grupuri linistite, orientate spre cele sfinte.



Scorpion

Prietenii si persoanele din anturajul profesional te vor ajuta sa vezi vezi situatiile in care esti implicat dintr-o noua perspectiva. Chiar daca, la prima vedere esti nemultumit de cele aflate, daca ai sa te gandesti atent, in tihna vei observa ca de fapt sfaturile si informatiile primite sunt in avantajul tau. Pe de alta parte, detaseaza-te de forfota cotidiana si odihneste-te mai mult. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele ficatului, asa incat fii prudent.



Sagetator

Participarea la evenimente sociale te poate obosi destul de mult. Pe langa faptul ca trebuie sa te prezinti onorabil, sa iti alegi cuvintele si gesturile cu grija vor aparea si provocari din partea celorlalti, unele pornind de la fleacuri. Figurile autoritare din preajma ta iti vor oferi sfaturi utile vizavi de felul in care relationezi in plan socio-profesional. Serile acestui final de saptamana sunt potrivite distractiilor alaturi de cei dragi.



Capricorn

Datorita unor probleme de sanatate este posibil sa anulezi o calatorie sau un seminar la care doreai sa participi. Activitatile care presupun efort fizic, mental si discutiile cu multa lume sunt dificil de desfasurat, asa incat fii prudent si cat mai discret. Pe de alta parte sunt momente bune in acest sfarsit de saptamana pentru a-ti revizui filozofia de viata, a lectura carti valoroase, a vizita un targ de sezon sau a vizona un spectacol de teatru.



Varsator

Revin in discutie cheltuielile comune cu cei dragi vizavi de distractii, dar si pe aspecte de genul facturi, taxe, bunuri patrimoniale. Posibil sa fii nemultumit de faptul ca trebuie redus drastic bugetul personal, ba chiar s-ar putea sa fii nevoit sa platesti daune de pe urma celor apropiati din economiile sau veniturile tale. Insa, rezerva-ti momente pentru meditatii interioare si incearca sa afli care sunt motivele care te-au adus in situatia materiala de astazi.



Pesti

Finalul acestei saptamani aduce rasturnari de situatie in relatiile parteneriale. Pe de o parte, colaboratorii iti cer sprijinul in treburile profesionale. Iar pe de alta parte, partenerul de viata sau rudele iti reproseaza faptul ca petreci prea putin timp cu ei, neglijandu-ti totodata indatoririle domestice. Sunt momente bune pentru a pune la punct relatiile cu ceilalti. Totul este sa fii deschis la schimbare si la nevoile celor dragi.