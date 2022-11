Slăbeşte fără să ieşi din casă

Am fi putut să-ţi propunem ore epuizante de tae-bo ori diete cu supe minune. Ştim însă că micile trucuri sînt mai eficiente!



Te uiţi cu admiraţie (şi cu un strop de invidie) la ele: au o piele perfectă, tenul asemenea, nu au niciodată cearcăne, iar coapsele nu prezintă nici o urmă de celulită. Sînt acele femei perfecte despre care ai paria ca au făcut un pact diabolic. Vestea bună? Chiar nu e nevoie să recurgem la astfel de înţelegeri necurate. Şi nici la meniuri calculate pînă la ultima calorie ori la programe obositoare de cardio sau jogging după care să te simţi istovită. Noi îţi facem o altfel de propunere. Uită de astfel de iniţiative chinuitoare şi respectă o singură regulă: renunţă la viaţa sedentară şi la obiceiurile leneşe! Pune în practică aceste mici trucuri şi vei observa că vei arde mai repede caloriile şi, în plus, vei avea un tonus excelent.



Fără agonia exerciţiilor fizice!



*Respectă acest algoritm: dintr-o oră de stat la birou, 50 de minute petrece-le pe scaun, iar zece foloseşte-le pentru a merge prin încăpere.

*Mergi repede. Chiar şi atunci cînd nu te grăbeşti, mergi în ritm alert măcar 20 de minute, urmate de zece în tempo relaxat.

*Foloseşte-ţi bicicleta pentru drumurile scurte: pînă la magazin, la mall, la piaţa de flori.

*Nu te opri. Nu zăbovi într-un loc atunci cînd vorbeşti la telefon: plimbă-te prin cameră cu telefonul la ureche.

*Fă curăţenie. Atunci cînd ştergi praful sau dai cu aspiratorul arzi cîteva zeci de calorii. Încearcă să faci mişcări circulare ample şi vei arde şi mai multe.



5 obiceiuri care te ajută



*Nu renunţa la cafea. Cafeina creşte puterea de ardere a caloriilor.

*Dormi mai mult! Cei care dorm mai puţin de şapte ore pe noapte tind să aleagă alimente bogate în grăsimi sau zaharuri.

*Ascultă melodii ritmate, cîntă în baie, dansează cînd faci curăţenie.

*Mestecă gumă. Arzi cîteva calorii şi în plus înlocuieşti cu succes „ronţăielile“ pline de grăsimi nesaturate.

*Condimente iuţi. Mîncarea picantă stimulează arderea caloriilor. Nu o ocoli!



Trucuri care te menţin în formă



*Apleacă-te! Atunci cînd ridici ceva, ţine-ţi spatele drept şi îndoaie genunchii, nu talia. Această mişcare îţi protejează coloana şi îţi tonifiază picioarele.

*Ia-ţi balerinii în geantă. După o zi de stat pe tocuri nu vei fi dispusă să ieşi la o plimbare. Dacă îţi schimbi încălţămintea s-ar putea chiar să îţi surîdă ideea.

*Alternează greutatea. Cînd geanta ta de zi cu zi seamănă mai degrabă cu un geamantan în care ai adunat tot felul de lucruri, nu uita să schimbi greutatea de pe un umăr pe altul la fiecare cinci minute. Îţi vei lucra muşchii în mod egal şi nu vei afecta coloana.

*Fără astîmpăr. Atunci cînd stai pe un scaun la birou, flexează-ţi tălpile, roteşte-ţi gleznele, mişcă-ţi picioarele continuu.

*Fă-ţi plinul de vitamina D. Femeile care au deficit de vitamina D pierd mai greu în greutate. Doza recomandată: 2 000 de miligrame pe zi.



Capricii de evitat



*Nu mînca noaptea. Orice masă copioasă înainte de culcare îţi poate crea probleme în timpul somnului. Plus: vei avea tendinţa să sări peste micul dejun, ceea ce va produce schimbări în metabolismul tău.

*Evită mîncarea deja preparată. Găteşte-ţi singură: rezultatul va fi cu siguranţă mai sănătos decît orice preparat cumpărat în grabă de la vreun supermarket. Şi în plus, atunci cînd te vei apuca să savurezi mîncarea vei fi sigură că ai şi ars ceva calorii stînd în picioare ca să o prepari.

*Ciocolată în cantităţi infime. Regula atunci cînd vine vorba de alegerea unui desert? Fructe, fructe, fructe! Alege o prăjitură light, o salată din fructe proaspete sau chiar un fruct cu tot cu coajă.



Detalii care fac diferenţa



*Mergi la o întîlnire. Studiile arată că femeile adună mai puţine calorii atunci cînd iau masa cu un bărbat decît atunci cînd mănîncă împreună cu prietenele.

*Bea mai mult. Persoanele deshidratate ard mai puţine calorii. Aşa că nu uita de cele opt pahare de apă pe zi!

*Bea cîteva căni de ceai verde. Pe lîngă cafeină, ceaiul verde conţine şi polifenoli, care ajută la creşterea intensităţii metabolismului.

*Proporţiile din farfurie. Ai grijă la distribuirea cantităţilor din farfurie: jumătate legume, un sfert carne, un sfert carbohidraţi.