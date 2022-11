Ce spun astrele azi, 15 noiembrie

Berbec

Relatiile sentimentale sunt tensionate, pentru ca una iti doresti din partea celor dragi si cu totul alta iti ofera acestia. Nevoile tale afective le poti indeplini fie ingrijind un animal de companie, fie o gradina, fie pur si simplu iubindu-te tu mai mult pe tine. Canalizeaza-ti eforturile spre activitatile specifice unui hobby, stabileste intalniri cu prietenii si lasa-i pe cei dragi sa-si duca traiul cum doresc.



Taur

Linistea si confortul casei este tot ce iti doresti astazi. Dar, indatoririle profesionale poate chiar si rezolvarea unor chestiuni personale ce tin de ingrijirea sanatatii tale te pot tine departe de segmentul domestic. Rezolva-ti onorabil treburile, pentru ca vei avea suficient timp sa te ocupi si de casa. Membrii familiei iti sprijina demersurile, atat pe cele profesionale, cat si pe cele personale.



Gemeni

Astazi poti desfasura multe activitati, incepand cu cele intelectuale, profesionale, cat si personale pentru a-ti rezolva diverse chestiuni. Calatoriile pe distante scurte pot fi frecvente. De asemenea, discutiile cu persoanele din anturtajul apropiat iti pot oferi sfaturi si informatii utile. Rezerva-ti momente pentru lectura, studiu individual, dar si pentru a te relaxa cu un tratament de ingrijire corporala.



Rac

Se vorbeste astazi in preajma ta despre faptul ca este posibil sa-ti creasca veniturile. De asemenea, este rost sa primesti cadouri si favoruri din partea celorlalti. Insa cel mai important aspect la care este bine sa fii atent si sa te gandesti pe indelete este gasirea unor variante noi de castig din activitatea profesionala desfasurata. Insa, fereste-te de cheltuieli nefondate si de investitii pe termen lung.



Leu

Esti plin de energie, dornic sa muti muntii din loc si sa faci schimbari majore in viata ta. Intentia este buna, dar astazi este posibil sa alegi metode si mijloace nepotrivite. De aceea stai de vorba pe indelete cu tine insuti si schiteaza un plan. Traversezi o perioada foarte importanta a vietii tale, cu schimbari profunde, ale caror efecte le vei simti pe termen lung. Cultiva rabdarea si toleranta.



Fecioara

Discretia, atentia la detalii si eforturile minime sunt cele mai potrivite atribute pentru tine astazi. Deoarece energia vitala fluctueaza este bine sa te ocupi de treburi usoare, de rutina si la nevoie sa apelezi la cineva de incredere pentru a te ajuta. O tema la care te poti gandi frecvent este ingrijirea sanatatii si relatiile cu terapeutii. Dar evită consultatiile sau interventiile medicale pe cât posibil.



Balanta

Surprizele din partea prietenilor sau protectorilor din segmentul profesional se țin lanț in ultima vreme. Insă astăzi vor iesi la iveala adevaratele intentii ale unora fata de tine. Priveste atent in jurul tau, asculta ce ti se spune, dar evita sa formulezi opinii sau sa iei decizii. Influenta persoanelor intalnite sau a celor cu care dialoghezi prin diverse mijloace nu este de bun augur pentru tine.



Scorpion

Foarte animat este segmentul profesional, in special relatiile cu sefii sau cu oficialii unor institutii importante. Sunt posibile discutii aprinse si chiar declansara unor conflicte pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu ceilalti. Chiar daca ti se aduc reproșuri, in paralel vei primi si aplauze binemeritate de la cei care te apreciaza cu adevarat. Spre seara povesteste-le celor dragi pățaniile zilei.



Sagetator

Datorita mentalităților diferite, astazi foarte usor poti ajunge la discutii aprinse cu oricine iti iese in cale. Schimbul de idei este folositor si pentru tine si pentru ceilalti. Chiar sunt sanse deosebite de a-ti largi orizontul cunoasterii sau de a fi tu un bun indrumator pentru cineva. Relaxeaza-te vizionand un spectacol de teatru, de film sau stai la taifas cu cineva drag. Gandeste-te si la o calatorie peste mari si tari.



Capricorn

Temele financiare comune cu altii sunt la ordinea zilei. Pe de o parte esti nevoit sa achiti facturi, taxe restante sau alte tipuri de datorii. Insa, pe de alta parte, persoanele alaturi de care esti implicat in administrarea si folosirea unor bani si bunuri vor avea pretentii mari de la tine, in sensul fie sa platesti tu mai mult consumul comun, fie sa te oferi sa investesti din bugetul tau in folosul lor.



Varsator

Relatiile parteneriale sunt tumultoase, fiind posibil sa te desprinzi de unii colaboratori sau parteneri care de multa vreme îți obstructionează planurile personale sau profesionale. Ar fi bine sa lasi ca lucrurile sa-si urmeze cursul firesc si sa nu fortezi nota, mai ales daca observi ca unele persoane, chiar si partenerul de viata, se indeparteaza de tine fara explicatii. Ai nevoie de revigorare in aceste relatii.



Pesti

Sanatatea este vulnerabila, de aceea fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. Posibil ca tendinta de a te afunda in treburile profesionale de la locul de munca sa fie mare si paguboasa astazi. Relatiile colegiale sunt tensionate, insa cu putin efort si bunavointa vei gasi pe cineva din anturajul profesional care sa-ti ofere o mana de ajutor. De evitat, pe cat posibil consultatiile si analizele medicale.