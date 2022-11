Chiar dacă e abia început de noiembrie, iar vremea e încă blândă cu noi, mai multe magazine din capitală au dat start sărbătorilor de iarnă. Acestea şi-au împodobit deja rafturile cu decoraţiuni de Crăciun şi au scos în vânzare globuri, luminiţe şi brazi artificiali. Tendinţele acestui an sunt împodobirea bradului şi a casei cu ornamente în culori pastelate, combinate cu auriu şi argintiu, relatează Moldova 1.



Deşi mai este timp până la sărbătorile de iarnă, în unele magazine din capitală au apărut în vânzare brazii artificiali, dar şi decoraţiunile de Crăciun. Spre exemplu preţul pomilor de Crăciun pleacă de la 119 lei şi ajunge până la câteva mii de lei.



„În funcţie de dimensiuni, materialul din care sunt confecţionate, preţurile jucăriilor pentru Pomul de Crăciun şi al decoraţiunilor încep de la 15 de lei şi pot ajunge şi la câteva sute de lei. Pentru aceste globuleţe va trebui să scoateţi din buzunare 259 de lei. Iar cei care vor să aibă lângă brad şi un Moş Crăciun în miniatură, preţul acestuia variază între 199 - 800 de lei”, spun vânzătorii.



Dacă sărbătorile de iarnă încă nu bat la uşă, decoraţiunile au stârnit curiozitatea clienţilor. Oamenii spun că încep pregătirile din timp, Crăciunul şi Revelionul fiind cele mai aşteptate sărbători ale anului.



„Băieţelul meu iubeşte sărbătorile de iarnă. Şi noi mereu bradul îl împodobim mai devreme, în noiembrie la noi bradul deja e gata. Am stabilit că anul acesta o să reânoim jucăriile de brad”;



„Am văzut nişte iepuraşi cu puf roz şi pe nişte căsuţe foarte frumoase din cristal. Copiii aşteaptă deja Moş Crăciun şi bradul amenajat”;



„Am văzut acolo ceva, ne-a fascinat o babă de zăpadă şi are un preţ foarte accesibil”, spun cumpărătorii.



Comercianţii spun că pentru a satisface clienţii, în fiecare an rafturile sunt suplinite cu jucării şi decoraţiuni noi, pentru placul şi buzunarul fiecăruia.



„Anul acesta am amenajat zone pe culori ca să le fie mai uşor clienţilor. În fiecare an aducem brazi noi, oranamente, globuri, culori noi. În a doua jumătate a lunii octombrie au început primele amenajări şi primele vânzări”, afirmă Oana Buliga, manager.



Designerii spun că tendinţa din acest an pentru brad este stilul nordic sau în culori calde.