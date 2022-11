Ce alimente bogate în vitamina D ne țin departe de răceli

Perioada aceasta este una delicata. Pe langa impactul virusului COVID-19, venirea frigului si zilele intunecate ne provoaca un deficit de vitamina D, determinandu-ne sa fim mai predispusi la raceli. Putem sa venim in sprijinul organismului nostru, cu o dieta echilibrata, bogata in alimente ce contin vitamina D, reducand astfel riscul de imbolnavire.



Vitamina D este esentiala pentru muschi si oase si ajuta la o buna asimilare a calciului in organism. Sistemul imunitar foloseste vitamina D pentru a tine departe micorbii, virusii si bacteriile.



Expertii ne avertizeaza ca datorita stilului de viata haotic, corpul nostru nu mai asimilieaza cantitatea necesara de vitamina D pentru o buna functionare. Astfel, ne recomanda sa suplinim aceasta nevoie a organismului cu un supliment de 10 mg pe zi, incepand din luna octombrie pana in luna martie. In cazul persoanlor cu tenul inchis sau a celor insarcinate, consumul de vitamina D este recomandat pe intreaga perioada a anului.



Care este solutia cand zilele devin mai scurte, iar soarele se ascunde?



Sa consumam alimente bogate in vitamina D.



Alimente bogate in vitamina D



Sucul natural de portocale



La fel ca si laptele, un pahar de suc de portocale (de preferat fresh) este bogat in vitamina D. Consumul unui pahar de suc de portocale ne ofera doza necesara de vitamina D, dar si de vitamina C.



Ouale



Ouale contin vitamina D, in mod special galbenusul. Prin consumul unui ou, ne bucuram nu doar de vitamina D, ci si de prezenta vitaminei A, E, B12, de omega 3, dar si de prezenta seleniului. Un singur ou contine 6 g de proteine, ce ne ajuta inclusiv la consolidarea masei musculare.