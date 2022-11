Studiu. Exercițiile fizice simple pot ajuta împotriva îmbătrînirii creierului

Chiar și o simplă rutină de exerciții ar putea ajuta persoanele mai în vârstă, care se confruntă cu probleme ușoare de memorie, potrivit unor noi cercetări. În plus, medicii recomandă de multă vreme activitatea fizică pentru a ajuta la menținerea unui creier sănătos.



În această privință, un studiu finanțat de guvernul american marchează cel mai lung test pentru a stabili dacă exercițiile fizice fac vreo diferență, odată ce memoria începe să se piardă.



Cercetarea a fost efectuată pe fondul pandemiei care a adăugat izolarea pe lista de riscuri pentru sănătatea creierului.



La cercetare au participat 300 de adulți americani în vârstă, sedentari și cu modificări ale memoriei greu de identificat, numite tulburări cognitive ușoare sau MCI, o afecțiune care uneori poate duce la Alzheimer.



Jumătate au primit exerciții aerobice, iar restul mișcări de întindere și echilibru care le-au crescut doar modest ritmul cardiac.



De asemenea, o altă componentă cheie a studiului a fost reprezentată de continuitate, iar atunci când pandemia de coronavirus a închis sălile de sport, aceștia au făcut mișcare prin intermediul apelurilor video.



Rezultatele studiului



După un an de exerciții, testele au arătat, în general, că niciunul dintre grupuri nu s-a înrăutățit în ceea ce privește memoria, a spus cercetătorul Laura Baker. De asemenea, nici scanările creierului nu au arătat contracția care însoțește agravarea problemelor de memorie, a spus ea.



Prin comparație, pacienți similari cu tulburări cognitive ușoare dintr-un alt studiu pe termen lung al sănătății creierului, dar care nu s-a bazat pe exerciții fizice, au experimentat un declin cognitiv semnificativ pe parcursul unui an.



„Exercițiile trebuie să facă parte din strategiile de prevenire pentru persoanele în vârstă cu risc mai crescut de a-și pierde memoria”, a precizat cercetătorul Laura Baker.



Activitatea fizică regulată are o mulțime de beneficii



În plus, potrivit directorul științific al Asociației Alzheimer, Maria Carrillo, cercetările anterioare au descoperit că activitatea fizică regulată de orice fel poate reduce inflamația dăunătoare și poate crește fluxul de sânge către creier.



Pe lângă acest studiu, există numeroase ale cercetări care au ajuns la aceleași concluzii. Astfel, cercetarile efectuate până acum arată că activitatea fizică poate proteja creierul împotriva neurodegenerarii și a altor forme de degradare cognitivă legate de înaintarea în vârstă.



Exercitiile aerobice cresc nivelul de dopamină, epinefrină, norepinefrină și serotonină. Dopamina însoțește procesul de învățare și este implicată și în procesele psihologice de compensare, îmbunătățind astfel dispoziția.



În plus, activitățile sportive de intensitate sporită cresc nivelul de serotonină, ce ameliorează anxietatea și depresia.