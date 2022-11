Ce spun astrele azi, 12 noiembrie

Berbec

Finalul acestei saptamani este favorabil treburilor gospodaresti si relationarii cu membrii familiei. Este posibil sa faci mai multe drumuri pe distante scurte, pentru a rezolva chestiuni domestice, patrimoniale sau pentru a ajuta o ruda. Pe de alta parte, fereste-te de a te implica prea mult in treburile altora, deoarece risti sa pierzi timp si energie vitala. Minunat ar fi sa organizezi mese festive, la care sa-i inviti pe cei dragi, oferindu-le astfel o surpriză deosebită.



Taur

Se conturează excursii, fie in scop turistic, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale in acest weekend. Un aspect important sunt banii, bunurile sau favorurile pe care le poti obtine pentru tine sau pe care le poti cheltui pentru altii. Gaseste un echilibru just intre toate acestea si fereste-te de excese. Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat iti pot oferi informatii desoebite legate de imbunatatirea veniturilor tale dintr-o activitate profesionala.



Gemeni

Sunt zile favorabile reevaluarii cheltuielilor prioritare si bugetului disponibil. Pot apărea din senin cheltuieli suplimentare, fie pe mofturile celor dragi, fie constati ca ai nevoie de lucruri sau servicii noi. Totusi, provocarea acestui final de saptamana este legata de felul in care te raportezi tu la bani, bunuri si posibilitatea de a folosi strictul necesar. Doar tu esti artizanul propriei vieti, asa incat plănuiește, în taină, tot ce îți dorești.



Rac

Finalul acestei saptamani iti va aduce energie, spor si o mare dorinta de socializare. Posibil ca interactiunea cu ceilalti sa lase mult de dorit, de aceea fii prudent si ajuta sau ofera sfaturi numai daca ti se cer aceste lucruri. Cel mai bne ar fi sa te ocupi de tine, sa iti trasezi planuri noi, sa te debarasezi de obiceiuri, relatii, situatii care nu iti mai sunt de folos. Serile acestui weekend, petrece-le vizonand un spectacol de teatru sau film, alaturi de cei dragi.



Leu

Ar fi bine sa te odihnesti acasa, departe de zogomotul cotidian. Sunt momente bune pentru a medita asupra adevaăatelor valori ale vietii. Zilele acestea se pot accentua conflictele profesionale, de aceea fii discret si atent la ceea ce se petrece la serviciu. Totul este sa vorbesti strictul necesar, sa eviti luarea deciziilor pripite si sa asculti atent ce iti spun ceilalti. Sanatatea este vulnerabila pe întregul organism.



Fecioara

In acest weekend se pare ca vei avea de-a face cu prietenii. Subiectele abordate cu aceste persoane sunt legate de domeniul socio-profesional in care activezi. Fii prudent si nu iti divulga intentiile sau proiectele in care esti implicat. Sunt persoane care poarta multe masti in preajma ta, asa incat nu te lasa pacalit de vorbele lor bine ticluite. Relaxeaza-te, plimba-te in aer liber si asculta detasat povestile celor din jur. Vei afla lucruri interesante!



Balanta

Este rost de intalniri cu multa lume la finalul acestei saptamani. Minunat este ca ai energie, farmec, spor pentru a te descurca in orice situatie ivita. Insa, tendinta de a riposta in graba, la te miri ce mărunțiș, iti poate atrage oprobriul celor din jur. Alege-ti vorbele si actiunile cu grija. Depinde numai de tine daca imaginea in ochii celorlalti, poate chiar si pozitia ta in cadrul unui grup se vor imbuntati in urma prestației tale.



Scorpion

Te atrag subiectele filozofice, planurile de calatorie si discutiile cu oameni bine instruiti in ale vietii. Pe de alta parte, iti sunt favorizate activitatile de invatare si participarea la cursuri de weekend. Poti afla multe lucuri interesante, daca ai sa-ti deschizi sufletul fata de persoanele intalnite in aceste zile. Insa este recomandabil sa asculti mai mult si sa vorbesti strictul necesar. Serile acestui final de saptamana, foloseste-le pentru a medita la cele aflate.



Sagetator

In primul rand, gandurile si actiunile tale sunt indreptate spre imbunatatirea veniturilor suplimentare, reducerea cheltuielilor si valorificarea corecta a bunurilor detinute in comun cu altii. Este bine sa te sfatuiesti atat cu cei dragi, cat si cu specialisti in chestiuni financiare, inainte de a lua decizii importante. Deocamdata, rezuma-te la achitarea facturilor curente. Pe de alta parte, opreste-te din goana zilnica si bucura-te de cele mai marunte lucruri.



Capricorn

Sunt zile favorabile pentru a relationa cu ceilalti, dar in mod special cu partenerul de viata si cu cei profesionali. Se pot pune bazele unor colaborari noi sau unui alt stil de viata, daca este vorba despre persoana care iti este alaturi in plan amoros. Insa, intr-un anume fel, totul sta sub semnul responsabilitatilor bine stabilite si a respectului reciproc. Relatiile sau actiunile comune cu altii, care te obosesc sau te necajesc prea mult ar fi bine sa le eviti.



Varsator

La sfarsitul acestei saptamani esti foarte harnic si te ocupi, atat de indatoririle profesionale, cat si de treburile gospodariei. Daca este vorba despre locul de munca ar fi bine sa ceri ajutorul colegilor, chiar daca unii poate la prima vedere mai mult te-ar obstructiona in actiuni. Ajutor primesti din multe directii, totul este sa-l accepti si sa nu fortezi nota. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile pentru ca organismul tau va da semne de oboseala.



Pesti

Ar fi bine să lași deoparte treburile zilnice si sa te gandesti la copilarie, la vremea adolescentei. Iti sunt favorizate activitatile impreuna cu persoanele mai tinere decat tine. Retrăiește vremurile dragi din trecut alături de rude si prieteni apropiati, chiar daca pe alocuri, unii iti amintesc mai mult de neplaceri. Totul face parte din jocul vietii si are un farmec specific. Se recomanda prudenta la cheltuieli, pentru ca tentatia de a satisface mofturile altora este mare.