De ce zilele de luni sînt zile grele

Toata lumea pare sa urasca ziua de luni, insa nimeni nu stie exact de ce. Se pare ca inceputul de saptamana este mai mereu greu de suportat, fie ca ai avut un weekend odihnitor sau unul plin de energie. Astfel, iti incepi ziua cu zero entuziasm, pentru ca starea de spirit sa se imbunatateasca treptat, pe masura ce se apropie ziua de vineri.



Daca si tu te intrebi de ce este lunea dificila, se pare ca exista cateva raspunsuri logice. Unele au de a face cu ritmul nostru circadian, altele cu stilul de viata si masura in care suntem multumiti de jobul nostru, scrie andreearaicu.ro.



De ce este lunea dificila? Iata ce spun psihologii!



Ritmul tau natural este intrerupt



Pentru majoritatea celor care lucreaza dupa un program standard (de luni pana vineri, de la 9 la 18), weekendul reprezinta ocazia perfecta pentru a adormi tarziu si pentru a se trezi si mai tarziu. De cele mai multe ori, serile de sambata si duminica sunt alocate serialelor, iesirilor in oras sau cinelor tarzii. Astfel, nivelul de energie de luni dimineata va fi mult mai scazut, in comparatie cu cel de vineri sau de sambata.



Pe de alta parte, nu putini sunt cei care dorm mai mult in weekend. Daca si tu faci acest lucru, probabil ai impresia ca vei fi mai odihnita, insa adevarul este ca ritmul tau circadian va fi dezechilibrat. Prin urmare, luni dimineata nu iti vei dori decat sa mai atipesti macar pentru jumatate de ora!



Pierzi sentimentul de libertate absoluta



De ce este lunea dificila? Pentru ca prima zi a saptamanii este mereu asociata cu responsabilitati noi, sarcini aparute din senin dupa weekend si, per total, intoarcerea la o rutina fixa si nu foarte placuta.



Asadar, chiar daca si weekendul a fost unul plin de actiune, cu siguranta acesta a implicat si momente de relaxare. In plus, sambata si duminica ai ocazia de a alege cum iti organizezi orele, iar lunea apare brusc, la pachet cu mai multa rigurozitate si cu mai putin loc pentru distractie si spontaneitate.



Nu stii la ce sa te astepti de la noua saptamana



Incertitudinea provoaca anxietate, iar acest lucru este valabil pentru majoritatea persoanelor. In timp ce weekendul reprezinta sarbatorirea unei saptamani incheiate, lunea reprezinta startul unei noi perioade incerte, in care nu stii cu exactitate ce se va intampla.



Acest sentiment de „infruntare a necunoscutului” te poate face sa urasti lunea si sa te feresti de ea, saptamana de saptamana.



Nu iti place jobul pe care il ai



Te trezesti in fiecare luni cu o anxietate iesita din comun, care dispare pe masura ce se apropie vinerea? Iti este foarte greu sa te ridici din pat si sa te indrepti spre birou? Te gandesti cu frica la e-mailurile noi si eviti pe cat posibil momentul in care trebuie sa dai reply?



Daca ai raspuns cu „da”, cel mai probabil nu ai o pasiune reala pentru locul tau de munca. Fie traversezi o perioada tensionata, fie nu iti place domeniul in care activezi si iti doresti, in secret, sa faci cu totul altceva.



Nu te-ai pregatit pentru o noua saptamana



Studiile arata ca persoanele care isi organizeaza din timp programul pentru urmatoarea saptamana sunt mult mai relaxate decat cei care lasa totul pentru luni dimineata.



Cand te trezesti si iti dai seama ca lunea te-a luat prin surprindere, este foarte posibil sa te simti coplesita, trista, anxioasa si iritata. Solutia? Petrece-ti macar o ora din weekend gandindu-te la ce trebuie sa faci saptamana viitoare. Pregateste-ti hainele si mancarea pentru birou, fa cumparaturi si rezolva taskurile ce nu mai pot fi amanate.



Suferi de anxietate sociala



De ce este lunea dificila? Pentru a afla raspunsul, analizeaza putin felul in care te simti dimineata, cand trebuie sa interactionezi cu seful tau sau cu ceilalti colegi de la birou.



Daca ai un nod in gat si vrei sa eviti cat mai mult discutiile cu alte persoane, este posibil sa suferi de anxietate sociala. In acest caz, terapeutii iti recomanda sa iti aloci suficient timp pentru tine, inainte de a pleca la birou sau de a deschide laptopul. Respira adanc, ia-ti micul dejun si, eventual, vorbeste cu o persoana fata de care te simti mereu confortabil. Nu pune presiune pe tine si vei reusi sa faci fata cu brio unei noi saptamani!Oricare ar fi cazul, acesta este motivul pentru care ziua de luni ti se pare imposibil de suportat. Psihologii recomanda sa iti reevaluezi jobul si sa gasesti o solutie pentru a iesi din aceasta situatie.