Ce spun astrele azi, 11 noiembrie

Berbec

Multe dialoguri astazi. Fii precaut, deoarece comunicarea este precară, astfel că una se gândește și alta se spune. Te poți afla în situația în care vorbești și tu, vorbesc și ceilalți, și fiecare pe limba sa, neînțeleasă de nimeni. Mai bine ascultă, atât cât poți, ceea ce spun ceilalți și evită să vorbești despre tine, despre opiniile și despre planurile tale. Provocările sunt majore atât din partea apropiaților, cât și din perspectiva călătoriilor.



Taur

Banii și bunurile personale sunt o temă importantă pentru tine, astăzi. Tinzi să cheltuiești pe de o parte, pe de altă parte vrei să și agonisești, iar per total, lucrurile ies altfel decât preconizezi tu din perspectiva financiară. Oprește-te din iureșul financiar cotidian și analizează situația materială în care te afli. Cel mai bine este să folosești ceea ce ai și să lași cheltuielile pentru o altă perioadă.



Gemeni

Energie, chef de viata si multa lumină răspândești in jurul tău astazi. Însă, din toate acestea sunt cam mult și pentru tine, și pentru ceilalți. Astfel, există riscul ca tu să obosești, să te risipești în situații nepotrivite, iar ceilalți tind să se depărteze de tine. Combativitatea de care dai dovadă în aceste zile atrage privirile și oprobiul celorlalți, aspecte păguboase pe termen mediu și lung.



Rac

Ar fi bine sa fii mai retras și astăzi. Este un moment propice pentru o introspectie de care ai mare nevoie. Starile tale sunt fluctuante, când calde, când reci. Te afli într-o umbră potrivită pentru a te odihni, a te detașa de mediul înconjurător și a a anliza relațiile și situațiile în care te afli. Poti descoperi lucruri interesante, astfel ca, ai rabdare cu tine si apoi incerca sa iti faci un plan de actiune.



Leu

Este o zi care îți atrage atenția asupra persoanelor din mediul socio-profesional. Pare că aceste persoane îți sunt alături, te susțin, însă controversele abundă atât în dialoguril cât și în acțiuni. Comunciarea este dezagreabilă, astfel că este dificil să ajungi la un consens pe orice temă abordată cu prietenii, colegii d emuncă sau șefii și autoritățile din sfera profesională. Păstrează in suflet doar lucrurile frumoase din tot ce te înconjoară.



Fecioara

Continui și astăzi să fii preocupat de carieră și de imaginea ta in lume. Ai vrea tu sa iti indrepti toate eforturile in aceste zone, insa astrele iti amintesc ca mai ai si altele de facut. Ca de exemplu, chestiunile legate de familie te tot urmaresc si nu se termina curând. Sunt posibile situatii destul de dinamice, dar vei reusi sa te descurci foarte bine. Nu te agita prea tare, deoarece sanatatea este vulnerabilă.



Balanta

Spiritualitatea este pentru tine astazi pe primul loc. Sufletul tau tânjește dupa rafinare si ai putea să-i satisafaci dorinta. De mare folose este să-ți rezervi momente pentru o plimbare într-un parc sau pentru a vizita o galerie de artă. Pe de altă parte, se pot ivi situatii legate de studiile universitare sau de calatoriile in strainatate. Răsturnarile de situatie sunt la ordinea zilei.



Scorpion

Astăzi ești foarte pragmatic, responsabil si calculat. Este nevoie să continui, fie cheltuielile comune cu alții, fie demersurile specifice unei moșteniri, unui partaj sau unei investiții. Contextula stral este disonant pentru tot ce ține de bani, bunuri, cheltuieli comune. Sunt probabile și pierderi, de aceea fii prudent. Rabdarea, perseverenta si calmul trebuie sa le aplici in doze mari.



Sagetator

Aspectele privitoare la relațiile parteneriale îți ocupă întreaga zi. Foarte probabil să apară discuții aprinse din te miri ce, acuze mai mult sau mai puțin fondate, însă și informații utile pentru bunul mers al unei colaborări. Cel mai indicat este să eviți a intra în polemici și de asemenea, evită să răspunzi la provocări. Seara, realxează-te cu o lectură bună.



Capricorn

Cum dorinta ta de lucru este la cote inalte, se vor găsi unii să-ți pună bețe în roate. Dialogurile profesionale se vor purta pe tonuri înalte, agresive, de aceea fii prudent. Sunt momente deficitare vizavi de gândire și comunicare astfel că nu se paote ajunge la un consens în câmpul muncii. Ocupă-te detașat, doar de ceea ce ai tu ca sarcini de lucru.



Varsator

Ecoul distractiilor din zilele precedente il resimiti si astazi. Pe de alta parte, te gandesti la chestiuni financiare, iar tentatia speculatiilor iti da târcoale. Fii atent si realizeaza doar lucruri cinstite, deoarece impulsurile primite acum sunt pasagere. Sunt posibile totodată, situatii provocatoare legate de copii. Cei dragi tind să profite de pe urma banilor și bunurilor tale, aspecte păgubos pe termen lung.



Pesti

Iti este destul de greu sa te desprinzi de cămin sau de familie. Balansul intre ce se petrece acasa si activitatile din sfera sociala te sâcâie mult. Ai avea tu chef sa lenevești, dar astrele te pun la treaba. Nostalgia copilariei s-a cuibărit in sufletul tau si ar fi momentul sa o lasi de o parte. O reevaluare a prioritatilor ar fi binevenita. Fii foarte atent la locul de munc!