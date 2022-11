Fostul procuror general își revendică mandatul și cere anularea decretului, semnat de Igor Dodon, în 2019

Eduard Harunjen își revendică mandatul de procuror general și anularea decretului de demisie, semnat de fostul președinte Igor Dodon, pe 11 iulie 2019. Harunjen afirmă că decretul este unul ilegal, iar demisia sa ar fi fost rezultatul unui șantaj politic. Declarațiile au fost făcute astăzi, în cadrul unei conferințe de presă.



"Am depus astăzi o cerere la Președinție prin care am solicitat anularea decretului din 11 iulie 2019, care este unul ilegal, iar însăși demisia mea a fost condiționată de presiuni fără precedent din partea forțelor politice, care au coalizat în 2019 și care au orchestrat o campanie agresivă de denigrare a imaginii mele", precizează Harunjen.

Fostul procuror general a vorbit despre culisele demisiei sale și ce urmări ar fi avut demiterea sa de către Parlament sub motivul că nu ar fi fost eligibil pentru participarea la concursul pentru șefia Procuraturii Generale.



"Dacă Parlamentul m-ar fi demis în baza motivelor pe care le invocau cei din coaliție, precum că nu aș fi întrunit condițiile pentru ocuparea funcției de procuror general, ar fi urmat un adevărat dezastru în Procuratură. Mii de acte, dosare, acorduri pe care le-am semnat eu ar fi fost lovite de nulitate după principiul "fructului otrăvit". Am pus atunci interesele Procuraturii mai presus de toate, fiind constrâns să-mi prezint benevol demisia. Am făcut acest lucru pentru a nu zădărnici munca procurorilor din perioada când am condus Procuratura Generală. Și cei care au depus eforturi pentru înlăturarea mea cunoșteau efectele unei demiteri ilegale de către Parlament și au ales șantajul, în pofida faptului că mă aflam internat în spital după o complicată intervenție chirurgicală", a dezvăluit Harunjen.



Referindu-se la pașii următori, pe care îi va întreprinde, Harunjen a precizat că tot astăzi, în conformitate cu procedurile legale, a informat Consiliul Superior al Procurorilor despre cererea de anulare a decretului, iar CSP urmează să ia act de aceasta în următoarea ședință.



Fostul conducător al Procuraturii Generale a explicat de ce a decis tocmai în acest moment să-și revendice mandatul.

"Ceea ce se întâmplă astăzi în Procuratură are loc în mandatul de 7 ani al procurorului general Eduard Harunjen. Abuzurile și fărădelegile, războaiele interne dintre procurori, folosirea infracțiunii de serviciu "îmbogățirea ilicită" împotriva celor care deranjează au făcut din Procuratură o bâtă în mâinile politicului și a grupurilor de interese", spune Harunjen.



Anticipând unele insinuări precum că în spatele său ar fi anumite forțe, Harunjen a declarat că singurul sprijin pe care îl are este familia sa și procurorii cărora le pasă de situația în care se află în prezent Procuratura.



"Ceea ce se întâmplă acum în țară, în politic, este o crimă continuă. În mod obraznic se dau indicații, în mod obraznic se modifică legi așa cum le convine, în mod obraznic se înlătură procurori și li se taie cariera", a menționat Harunjen.

Fostul procuror general a mai subliniat că a ales calea legală de a-și face dreptate și că se va conforma deciziilor luate în raport cu el, indiferent care vor fi ele.



"Sunt conștient, de asemenea, că voi fi supus unei campanii teribile în media, care va lovi în mine și în apropiații mei, dar mi-am asumat acest exercițiu și voi merge pe calea legală pe care mi-am asumat-o", a declarat ex-procurorul general.